Gomis'ten Mostafa Mohamed açıklaması! ''Güzel bir işin kokusunu aldı...''

Galatasaray'ın Zamalek kulübünden satın alıp Nantes'e kiraladığı Mostafa Mohamed, geçtiğimiz günlerde yeni takımına katılarak sağlık kontrollerinden geçti. Fransız basınına açıklamalarda bulunan Gomis, Mısırlı golcü için şu ifadeleri kullandı.

"BU SEVGİYİ ONA VERİRSENİZ, SİZE KARŞILIĞINI VERİR"

Mostafa Mohamed hakkında konuşan Gomis, "Nantes güzel bir işin kokusunu aldı. Mohamed istekli ve sevgiye ihtiyacı olan bir futbolcu. Bu sevgiyi ona verirseniz, size karşılığını verir. Boşlukları iyi değerlendiren ve mücadeleden asla çekinmeyen bir oyuncu. Kalitesini en iyi kale önünde gösteriyor. Güçlü vuruşlarına ek olarak savunma bloğunu nasıl dağıtacağını da biliyor" şeklinde konuştu.



