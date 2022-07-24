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Gomis'ten Mostafa Mohamed açıklaması! ''Güzel bir işin kokusunu aldı...''

24.07.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'dan kiralık olarak Nantes'e transfer olan Mostafa Mohamed için, sarı-kırmızılıların tecrübeli golcüsü Gomis'ten açıklama geldi.

Gomis'ten Mostafa Mohamed açıklaması! ''Güzel bir işin kokusunu aldı...''
Bafetimbi Gomis

Bafetimbi Gomis

FRA Fransa
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın Zamalek kulübünden satın alıp Nantes'e kiraladığı Mostafa Mohamed, geçtiğimiz günlerde yeni takımına katılarak sağlık kontrollerinden geçti. Fransız basınına açıklamalarda bulunan Gomis, Mısırlı golcü için şu ifadeleri kullandı.

"BU SEVGİYİ ONA VERİRSENİZ, SİZE KARŞILIĞINI VERİR"

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Mostafa Mohamed hakkında konuşan Gomis, "Nantes güzel bir işin kokusunu aldı. Mohamed istekli ve sevgiye ihtiyacı olan bir futbolcu. Bu sevgiyi ona verirseniz, size karşılığını verir. Boşlukları iyi değerlendiren ve mücadeleden asla çekinmeyen bir oyuncu. Kalitesini en iyi kale önünde gösteriyor. Güçlü vuruşlarına ek olarak savunma bloğunu nasıl dağıtacağını da biliyor" şeklinde konuştu.


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Mostafa Mohamed galatasaray gomis nantes
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