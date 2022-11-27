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Gomis'ten tepki çeken açıklama! Suudi Arabistan ile Türkiye'yi kıyaslayınca sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu

27.11.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Icardi'nin yedeği konumuna düşen ve bir süredir formasına hasret kalan Gomis'ten Türk taraftarları sinirlendiren açıklamalar geldi. Fransa'da verdiği röportajda, Suudi Arabistan'daki futbolun Türkiye'ye kıyasla daha iyi olduğunu dile getiren Gomis, orada futbol oynarken daha mutlu olduğunu ifade etti. Bu sözlerin ardından Galatasaraylı taraftarlar Gomis'e tepki gösterdi.

Gomis'ten tepki çeken açıklama! Suudi Arabistan ile Türkiye'yi kıyaslayınca sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu
Bafetimbi Gomis

Bafetimbi Gomis

FRA Fransa
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Icardi'nin yükselişi Gomis'in çöküşüne sebep oldu. Arjantinli forvetten formayı kapamayan Gomis, Fransız basınına açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamayla sosyal medyada tepki çeken Gomis, Suudi Arabistan ile Türkiye'yi kıyasladı.

"SUUDİ ARABİSTAN'DA FUTBOL DAHA İYİ"

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Bafetimbi Gomis, "Suudi Arabistan'da futbol, Türkiye veya Marsilya'da olduğundan daha tutkulu çünkü futbolun hayatta daha önemli bir yeri var. Hatta Al-Hilalliyseniz sokakta yürüyemiyorsunuz. Ben hep sevgiyle karşılandım. Suudi Arabistan'da futbol Türkiye'den daha iyi." dedi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

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Gomis'in bu açıklamalarını yersiz bulan Galatasaray taraftarı, Fransız golcünün yedek kaldıktan sonra böyle bir yol izlendiğini düşünüyor. Birçok taraftardan eleştiri alan Gomis'in bu sözleri kısa süre içinde gündeme oturdu.

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