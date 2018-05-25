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Gomis'ten Türkiye'ye EURO 2024 desteği!

GALATASARAY HABERLERİ  | 25.05.2018 18:03 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Fransız gol kralı Bafetimbi Gomis, Türkiye'nin 2024 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) adaylığına destek verdi.

Gomis'ten Türkiye'ye EURO 2024 desteği!

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray'da forma giydiği 33 maçta 29 kez fileleri havalandırarak gol kralı olan ve bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu rekorunu kıran Bafetimbi Gomis, Türkiye'nin EURO 2024'ü başarıyla düzenleyecek kabiliyete sahip olduğunu söyledi.

Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği adaylığına tam destek veren Fransız futbolcu, "Türkiye inanılmaz bir ülke ve burada çok keyif alarak yaşıyorum. Ailemle buraya iyi uyum sağladık. İnsanlar çok sıcakkanlı, misafirperver ve saygılılar" diye konuştu.

Türkiye'de Spor Toto Süper Lig maçlarına ev sahipliği yapan modern statlara değinen Gomis, "Hükümet tarafından gerçekleştirilen inanılmaz bir çalışma var. İyi altyapıya sahip muhteşem stadyumlar inşa edilmiş. EURO 2024 Türkiye'de yapılırsa stadyumların dolacağına eminim" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de düzenlenecek bir Avrupa Futbol Şampiyonası'yla ilgili ön görülerini aktaran Bafetimbi Gomis, "Turistler ve futbol taraftarları, Türkiye'de gerçekleşecek bu organizasyona katılmaktan mutluluk duyacaktır. Türkiye'nin büyük bir organizasyonu düzenleyebilecek deneyim ve kabiliyeti var. Böylesi bir ambiyansı başka bir yerde göremezsiniz" şeklinde görüş belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Bafetimbi Gomis Galatasaray

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