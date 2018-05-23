Gomis, Valbuena'ya Fatih Terim'in mesajını iletti

Sezonun sona ermesinin ardından tüm takımlar yeni sezon için transfer çalışmalarına başlarken, Galatasaray'da pek fazla gündeme yansımayan bir gelişmenin olduğu bildirildi.

'Fenerbahçe'yi bırak Galatasaray'a gel'

1 / 5 Galatasaray'ın golcüsü Gomis, yakın arkadaşı olan Valbuena'ya Galatasaray'ın kapılarının kendisine açık olduğu mesajını iletti.

2 / 5 A.Madrid ile Marsilya arasındaki UEFA Avrupa Ligi finalini İstanbul'da yan yana izleyen Gomis ile Valbuena arasındaki konuşmada Gomis, ağzındaki baklayı çıkardığı ve Terim'in mesajını ilettiği öğrenildi.

3 / 5 Gomis'in Valbuena'ya "Bazı sıkıntılarının olduğunu biliyoruz. Eğer Fenerbahçe'den kendin ayrılırsan Fatih Terim'in seni çok beğendiğini sana sıcak baktığını söylemek isterim" dedi.

4 / 5 Valbuena'nın ise Gomis'in bu sözlerine karşı fazla renk vermediği ve gülümsemekle yetindiği belirtildi. Valbuena'nın, Kocaman'ın takımda kalması durumunda F.Bahçe'den ayrılmak istediği de iddia ediliyor.