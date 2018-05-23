SPOR

Gomis, Valbuena'ya Fatih Terim'in mesajını iletti

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.05.2018 08:03 | Son Güncelleme

Gomis ile Valbuena, Avrupa Ligi finalini İstanbul'da yan yana izlediler. Gomis burada baklayı ağzından çıkardı! Gomis yakın arkadaşı Valbuena'ya Fatih Terim'in mesajını iletti.

Sezonun sona ermesinin ardından tüm takımlar yeni sezon için transfer çalışmalarına başlarken, Galatasaray'da pek fazla gündeme yansımayan bir gelişmenin olduğu bildirildi.

'Fenerbahçe'yi bırak Galatasaray'a gel'

1 / 5

Galatasaray'ın golcüsü Gomis, yakın arkadaşı olan Valbuena'ya Galatasaray'ın kapılarının kendisine açık olduğu mesajını iletti.

Galatasaray'ın golcüsü Gomis, yakın arkadaşı olan Valbuena'ya Galatasaray'ın kapılarının kendisine açık olduğu mesajını iletti.
2 / 5

A.Madrid ile Marsilya arasındaki UEFA Avrupa Ligi finalini İstanbul'da yan yana izleyen Gomis ile Valbuena arasındaki konuşmada Gomis, ağzındaki baklayı çıkardığı ve Terim'in mesajını ilettiği öğrenildi.

A.Madrid ile Marsilya arasındaki UEFA Avrupa Ligi finalini İstanbul'da yan yana izleyen Gomis ile Valbuena arasındaki konuşmada Gomis, ağzındaki baklayı çıkardığı ve Terim'in mesajını ilettiği öğrenildi.
3 / 5

Gomis'in Valbuena'ya "Bazı sıkıntılarının olduğunu biliyoruz. Eğer Fenerbahçe'den kendin ayrılırsan Fatih Terim'in seni çok beğendiğini sana sıcak baktığını söylemek isterim" dedi.

Gomis'in Valbuena'ya "Bazı sıkıntılarının olduğunu biliyoruz. Eğer Fenerbahçe'den kendin ayrılırsan Fatih Terim'in seni çok beğendiğini sana sıcak baktığını söylemek isterim" dedi.
4 / 5

Valbuena'nın ise Gomis'in bu sözlerine karşı fazla renk vermediği ve gülümsemekle yetindiği belirtildi. Valbuena'nın, Kocaman'ın takımda kalması durumunda F.Bahçe'den ayrılmak istediği de iddia ediliyor.

Valbuena'nın ise Gomis'in bu sözlerine karşı fazla renk vermediği ve gülümsemekle yetindiği belirtildi. Valbuena'nın, Kocaman'ın takımda kalması durumunda F.Bahçe'den ayrılmak istediği de iddia ediliyor.
5 / 5

Fenerbahçe formasıyla bu sezon fazla forma şansı bulamayan Valbuena, Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı 40 maçta 8 gol atıp 16 asist yaptı. (TAKVİM)

Fenerbahçe formasıyla bu sezon fazla forma şansı bulamayan Valbuena, Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı 40 maçta 8 gol atıp 16 asist yaptı. (TAKVİM)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig fenerabahce Galatasaray fatih terim valbuena

En Çok Okunan Haberler

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket!

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket!

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak?

'Hakan Balta futbolu bırakacak'

'Hakan Balta futbolu bırakacak'

2018 Dünya Kupası'nda yer almayan yıldızlar

2018 Dünya Kupası'nda yer almayan yıldızlar

Skrtel'den ayrılık iddialarına yönelik açıklama!

Skrtel'den ayrılık iddialarına yönelik açıklama!

Mustafa Cengiz, Özbek'e cevap verdi: Kimse şark kurnazlığı yapmasın

Mustafa Cengiz, Özbek'e cevap verdi: Kimse şark kurnazlığı yapmasın

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 1 yorum
8 gol 16 asist mi :D yedekten girerek iyi bir performans. Para verip alsanıza oyuncu ayartarak almaya çalışmalar hiç yakışıyor mu karakterinizi seveyim.
Diğer Haberler
Gomis, Valbuena'ya Fatih Terim'in mesajını iletti

Gomis, Valbuena'ya Fatih Terim'in mesajını iletti

Mustafa Cengiz, Özbek'e cevap verdi: Kimse şark kurnazlığı yapmasın

Mustafa Cengiz, Özbek'e cevap verdi: Kimse şark kurnazlığı yapmasın

'Hakan Balta futbolu bırakacak'

'Hakan Balta futbolu bırakacak'

GS TV Türksat Uydusu'nda şifresiz yayına başladı!

GS TV Türksat Uydusu'nda şifresiz yayına başladı!

Bafetimbi Gomis'ten Aleyna Tilki itirafı!

Bafetimbi Gomis'ten Aleyna Tilki itirafı!

Nagatomo: Kararı ben verecek olsam Galatasaray'da kalırım

Nagatomo: Kararı ben verecek olsam Galatasaray'da kalırım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.