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Gönen’de 13 bin 255 litre etil alkol ele geçirildi

08.12.2022 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Gönen ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 13 bin 255 litre etil alkol, 17 bin 800 adet bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Gönen’de 13 bin 255 litre etil alkol ele geçirildi

Balıkesir’in Gönen ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği görevlilerince Sahte/Kaçak Alkollü içki operasyonu düzenlendi.

Kaçakçılığın önlenmesine yönelik Gönen’de yürütülen çalışmalar neticesinde bir şüphelinin Gönen organize sanayi bölgesinde bulunan iş yerine yapılan operasyonda, 13 bin 255 litre etil alkol, 17 bin 800 adet bandrolsüz boş makaron, 25 kg yaprak tütün, 10 kg kıyılmış tütün, 1 adet pompalı tüfek, 6 adet tüfek kartuşu, 1 adet tütün kıyma makinesi, 1 adet tütün kurutma makinesi ele geçirildi. Yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanıldı.

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