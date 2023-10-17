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Gönen’de tır devrildi

17.10.2023 07:12 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’in Gönen ilçesinde taştepe mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Gönen’de tır devrildi

Edinilen bilgiye göre, 33 AFV 810 plakalı İbrahim Gül idaresindeki tır yağan yağmur sebebi ile kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından Ambulansla Gönen Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü tedavi altına alındı. Kaza sebebi ile kolundan yaralanan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 9 saat yol trafiğe kapalı kaldıktan sonra vinç yardımı ile tekrar trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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