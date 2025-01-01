Gönlünü ünlü yönetmen Şenol Sönmez'e kaptırmıştı! Hadise'den aşk pozu

İş insanı Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız evlendikten sonra 5 ay gibi kısa bir sürede boşanma kararı alan Hadise bu ayrılığın ardından özel hayatıyla gündemden magazin manşetlerinden hiç düşmedi.

Boşanmanın ardından adı birçok isimle aşk dedikodusuna karışan Hadise'nin son olarak gönlünü ünlü yönetmen Şenol Sönmez'e kaptırdığı iddia edilmişti.

Hadise'nin ilk oyunculuk deneyimini yaşadığı Esas Oğlan dizisinin yönetmeni olan Şenol Sönmez sık sık birlikte görüntülenmesi iddiaları güçlendirmişti.

Ünlü şarkıcı kendisini diziye hazırlayan ve çekimler sırasında aşk yaşamaya başladığı yönetmen Şenol Sönmez’le bir karesini sosyal medya üzerinden yayınladı.

YORUM YAĞDI

Şimdilerde O Ses Türkiye jüri koltuğuna dönmenin mutluluğunu da yaşayan Hadise bu pozu ile kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü isme; 'aşk yaradı', 'çok mutlu ol' gibi yorumlar yapıldı.