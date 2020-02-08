Gönül Birliği’nden kitap okuma seferberliği

Hemşeriler arasında kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak amacıyla Trakya ve Balkanlar Gönül Birliği Platformu tarafından "Kitabını Al Gel" etkinliği düzenlendi.

"Bir kitap seç ve Dünya’yı sessize al" sloganı ile yola çıkan Trakya ve Balkanlar Gönül Birliği Platformu’nun tüm yönetici ve üyelerinin katıldığı ‘’Kitabını al gel’’ etkinliği gerçekleştirildi. Küçükçekmece Belediyesi Şirketi KİTAŞ’ın Başkanı Cevdet Ateş ve Küçükçekmece Belediye Meclis Üyesi Gökhan Aygün’de etkinlikte yerini aldı. Türkiye’de kitap okuma alışkanlığının Avrupa ülkelerine göre oldukça az olduğuna dikkat çekilen etkinlikte bir araya gelen herkes yanlarında getirdiği kitapları birlikte okudu.

"Günde sadece bir dakika kitap okuyoruz"

Artık düzenledikleri tüm toplantı ve etkinlikler öncesinde 10 ya da 15 dakika kitap okunacağını söyleyen Trakya ve Balkanlar Gönül Birliği Platformu Başkanı Barış Sert, "Maalesef ülkemizde kitap okuma alışkanlığının çok düşük olduğunu hepimiz biliyoruz. İstatistiklere baktığımız zaman gelişmiş ülkelerde bu oranın çok yüksek olduğunu görüyoruz. Türkiye’de ise bu oran her geçen gün azalıyor. İngiltere ve Fransa’da insanların kitap okuma oranı yüzde 21 iken, bu oran Türkiye’de sadece 10 bin de bir. Yani Türk insanı olarak günde altı saat televizyon izliyoruz ama konu kitap okumaya gelince 24 saat içerisinde sadece bir dakikasını bu işe ayırıyoruz. Aslında kitap okumak boş zamanlarımızı doldurduğumuz bir eğlence değil. Kitap okumak ekmek ve su gibi insanların en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi. Vücudumuzun fiziksel ihtiyaçlarını karşıladığımız gibi kitap okuyarak da ruhsal ihtiyacımızı gideriyoruz" diye konuştu.