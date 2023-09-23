GÖNÜL DAĞI 106. BÖLÜM CANLI İZLE! Gönül Dağı saat kaçta, bu akşam var mı? Veysel'den haber var!

Gönül Dağı yeni bölüm ile bu akşam TRT1 ekranlarında olacak. Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu'nun başrolde olduğu Gönül Dağı 106. bölüm ile izleyiciyle buluşacak. Dizinin yeni bölüm saati ve bu akşam olup olmadığı merak edildi. Taner, Veysel ve Ramazan'ın hikayesinin anlatıldığı dizi her hafta cumartesi akşamları saat 20.00'de ekrana geliyor. İşte Gönül Dağı 106. bölüm ile ilgili detaylar...

GÖNÜL DAĞI SAAT KAÇTA, BU AKŞAM VAR MI?

Gönül Dağı her hafta cumartesi akşamı saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak. Roket parçasının patlaması sonucu ağır yaralanan Veysel'in hastaneye kaldırılmasıyla biten 105. bölümün ardından yeni bölüm heyecanla bekleniyor.

Gönül Dağı 106. bölüm bu akşam saat 20.00'de TRT1 ekranlarında olacak.

GÖNÜL DAĞI 106. BÖLÜM CANLI İZLE!

Roket parçasının patlaması sonucu ağır yaralanan Veysel hastaneye kaldırılır. Veysel yaşayacak mı? Taner, Veysel'in yaralanmasından dolayı kendini suçlayarak bir karar alır. Taner'i kim durduracaktır? Selma annesinin ısrarıyla görücü usulü buluşmaya gitmeyi kabul eder. Selma'yı başka bir adamla kim görecektir? Ciritçi kendisine emanet olan koyunlardan birinin eksik olduğunu fark eder. Ciritçi kayıp olan koyunu bulabilecek midir?

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM ÖZETİ

Taner, Veysel ve Ramazan, roket incelemesi için gelen heyeti Gedelli'de misafir ederler. Roket atışının gerçekleşeceği anda Taner bir şey fark eder. Atış gerçekleşecek midir?

Cemile ve Veysel, yıllardır hayal kurdukları bir şeye sahip olurlar. Hayalleri gerçekleştiği an Veysel'in başına ne gelecektir?

Ramazan, Asuman'ın kendisinden gizli yaptığı bir şeyi öğrenir. Ramazan'ın tepkisi ne olacaktır?

Leyla, Ali'nin Selma'ya olan bağını fark eder. Selma, annesinin söylediklerinden sonra bir karar verir. Selma, Taner'e ne söyleyecektir?

TRT1 YAYIN AKIŞI

06:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

08:00 Beni Böyle Sev

10:30 Hayallerinin Peşinde

11:30 Benim Güzel Ailem

14:50 Sen Türkülerini Söyle

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:50 Sen Türkülerini Söyle

04:40 Son Toplayıcılar

05:40 Kapanış

