GÖNÜL DAĞI 107. BÖLÜM TRT1 CANLI İZLE! Gönül Dağı saat kaçta başlıyor, bu akşam var mı? Veysel'den kötü haber!

Gönül Dağı son bölüm büyük bir heyecanla bekleniyor. Her hafta cumartesi akşamları izleyiciyle buluşan Gönül Dağı, bu akşamki bölümde izleyicileri oldukça duygulandıracak. Yayınlanan fragmana göre Veysel'in yürümesi oldukça zor olacak. Ceysel'i yürütmeye kararlı olan amcaoğlulları ise bu durum için bir plan geliştirecek. İşte Gönül Dağı 107. bölüm TRT1 canlı izle ekranı ve TRT1 yayın akışı
TRT1'in sevilen dizisi Gönül dağı bu akşam 107. bölümü ile ekrana gelecek. Heyecanın dorukta olduğu yeni bölüm saat 20.00'de başlayacak.
Veysel'in uyanmasıyla herkes rahat bir nefes alır. Ancak tahlil sonuçları iyi çıkmamıştır. Acı haberi duyan Veysel'in tepkisi ne olacaktır? Muammer, Taner'i affedebilmek için bir şart sunar. Taner bir yandan soruşturma için ifade verirken bir yandan amcasının öfkesiyle karşılaşır. Amcaoğulları, Veysel'i hayata döndürmek için ne yapacaktır? Erkan ve Yeşim'in magazinde aşk haberi çıkar. Erkan yanlış anlaşılmayı nasıl düzeltecektir?
07:05 Beni Böyle Sev
09:30 Hayallerinin Peşinde
10:30 Sosyete Şaban
12:35 Benim Güzel Ailem
15:45 Kendi Düşen Ağlamaz
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:50 Kendi Düşen Ağlamaz
04:20 Sosyete Şaban