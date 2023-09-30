GÖNÜL DAĞI 107. BÖLÜM TRT1 CANLI İZLE! Gönül Dağı saat kaçta başlıyor, bu akşam var mı? Veysel'den kötü haber!

Gönül Dağı son bölüm büyük bir heyecanla bekleniyor. Her hafta cumartesi akşamları izleyiciyle buluşan Gönül Dağı, bu akşamki bölümde izleyicileri oldukça duygulandıracak. Yayınlanan fragmana göre Veysel'in yürümesi oldukça zor olacak. Ceysel'i yürütmeye kararlı olan amcaoğlulları ise bu durum için bir plan geliştirecek. İşte Gönül Dağı 107. bölüm TRT1 canlı izle ekranı ve TRT1 yayın akışı

GÖNÜL DAĞI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BU AKŞAM VAR MI?

TRT1'in sevilen dizisi Gönül dağı bu akşam 107. bölümü ile ekrana gelecek. Heyecanın dorukta olduğu yeni bölüm saat 20.00'de başlayacak.

GÖNÜL DAĞI 107. BÖLÜM TRT1 CANLI İZLE!

Veysel'in uyanmasıyla herkes rahat bir nefes alır. Ancak tahlil sonuçları iyi çıkmamıştır. Acı haberi duyan Veysel'in tepkisi ne olacaktır? Muammer, Taner'i affedebilmek için bir şart sunar. Taner bir yandan soruşturma için ifade verirken bir yandan amcasının öfkesiyle karşılaşır. Amcaoğulları, Veysel'i hayata döndürmek için ne yapacaktır? Erkan ve Yeşim'in magazinde aşk haberi çıkar. Erkan yanlış anlaşılmayı nasıl düzeltecektir?

TRT1 YAYIN AKIŞI

07:05 Beni Böyle Sev

09:30 Hayallerinin Peşinde

10:30 Sosyete Şaban

12:35 Benim Güzel Ailem

15:45 Kendi Düşen Ağlamaz

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:50 Kendi Düşen Ağlamaz

04:20 Sosyete Şaban

