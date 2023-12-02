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GÖNÜL DAĞI 116. BÖLÜM İZLE! Gönül Dağı saat kaçta başlıyor, bugün var mı? TRT 1 yayın akışı

02.12.2023 19:17 | Son Güncelleme:
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Gönül Dağı 116. bölüm ile heyecan serisine devam ediyor. TRT 1'in reyting rekortmeni dizisinin son bölümünde Taner ve Selma, bir süre herkesten sevgili olduklarını saklamaya karar vermişlerdi. Semih Ertürk, Berk Atan ve Cihat Süvarioğlu'nun başrolde olduğu Gönül Dağı 116. bölüm ile bu akşam ekrana gelecek. 'Gönül Dağı 116. bölüm fragmanı' ekranı sorgulanıyor. Peki, TRT 1 Gönül Dağı kaçta başlıyor, bugün var mı? TRT 1 yayın akışı ve son bölüm özeti ile Gönül Dağı 116. bölüm canlı izle ekranı

Gönül Dağı son bölüm büyük bir heyecanla bekleniyor. Her hafta cumartesi akşamları izleyiciyle buluşan Gönül Dağı, bu akşamki bölümde izleyicileri oldukça duygulandıracağa benziyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde Veysel kızına bakarken evde yangın çıkmış ve zorlu anlar yaşanmıştı. İşte Gönül Dağı 116. bölüm izle ekranı ve TRT 1 yayın akışı

GÖNÜL DAĞI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı bu akşam 116. bölümü ile ekrana gelecek. Taner, Veysel ve Ramazan'ın başından geçen olayların anlatıldığı dizi saat 20.00'de başlayacak.

GÖNÜL DAĞI 115. BÖLÜM ÖZETİ

Bacağında bir his farkeden Veysel, bu güzel haberi ailesiyle paylaşır. Tüm ailede bayram havası yaşanır. Kenan, kardeşinin tedavisiyle ilgili araştırmalara başlar. Tetkikler yapılır. Veysel'in ameliyata ihtiyacı vardır. Ancak onu ameliyat edecek doktorlar çok yoğundur ve ameliyat için vakitleri yoktur. Veysel'in ameliyatını yapacak doktor bulunabilecek mi? Taner, çok sevdiği Selma Öğretmen için onun çok beğeneceği bir hediye hazırlar. Taner, Öğretmenler Günü'nde sevdiğine vereceği bu hediye için yine bir icada imza atmıştır.

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GÖNÜL DAĞI 116. BÖLÜM İZLE!

Muammer, Veysel'le lunaparkta vakit geçirdikten sonra kalp krizi geçirir. Haberi duyan Amcaoğulları, Ciritçi, Hüseyin ve Döndü, telaşla Ankara'ya doğru yola çıkar. Tedavisi süren Muammer için hastanede kritik süreç başlar. Muammer için sadaka veren Yusuf ve Yağmur, dedelerinin iyileşebilmesi için dua eder. Duaları kabul olacak mıdır? Muammer'in kritik durumunu duyan Elif bir karar verir. Elif ne yapacaktır? Kenan ve Veysel babası yüzünden kavga eder. İkili arasında gerilim nasıl sonuçlanacaktır?

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TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:10 Beni Böyle Sev
11:40 Kod Adı Kırlangıç
13:20 Lingo
14:30 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:50 3'Te 3
02:50 Gönül Dağı
05:30 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06:20 Kapanış

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