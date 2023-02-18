MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Gönül Dağı bu akşam var mı, yok mu? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? İşte 18 Şubat 2023 TRT 1 yayın akışı

Gönül Dağı bu akşam var mı, yok mu? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? İşte 18 Şubat 2023 TRT 1 yayın akışı

18.02.2023 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gönül Dağı dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı dizi takipçileri tarafından merak konusu oldu. Oyuncu kadrosunda Gülsim Ali, Berk tan, Nazlı Pınar Kaya, Hazal Çağlar ve Semih Ertürk gibi ünlü isimlerin yer aldığı TRT 1'İn sevilen yapımına dair detayları öğrenmek isteyenler kanalın yayın akışını inceliyor. Peki, Gönül Dağı bu akşam var mı, yok mu? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? İşte 18 Şubat 2023 TRT 1 yayın akışı...

Gönül Dağı bu akşam var mı, yok mu? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? İşte 18 Şubat 2023 TRT 1 yayın akışı

Gönül Dağı dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem sonrası birçok televizyon kanalı yayın akışında değişikliğe gitti. Gönül Dağı dizisi 18 Şubat 2023 Cumartesi günü TRT 1 yayın akışında yer almıyor. TRT 1'de Gönül Dağı dizisinin yerine saat 20.00'de Pelin Çift İle Gündem Ötesi, 21:30'da ise Kovan isimli film ekrana gelecek.

GÖNÜL DAĞI BU AKŞAM VAR MI?

Gönül Dağı dizisi 18 Şubat Cumartesi günü TRT yayın akışında yer almıyor.

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Gönül Dağı dizisinin yeni bölüm tarihi ile ilgili açıklama yapılmadı.

Gönül Dağı dizisinin ne zaman yayınlanacağı kanalın yeni haftaya dair yayın akışı listesini yayımlaması ile netleşecek.

TRT 1 YAYIN AKIŞI! 18 ŞUBAT 2023 CUMARTESİ

06:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:15 Mirâciyye Saklı Miras
07:10 Vuslat
09:50 Hayallerinin Peşinde
13:10 Yürek Çıkmazı
15:10 Koyverdin Gittin Beni (Yerli Sinema)
19:00 Ana Haber
20:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
21:30 Kovan (Yerli Sinema)
23:00 Al Sancak
00:50 Kovan (Yerli Sinema)
02:20 Koyverdin Gittin Beni (Yerli Sinema)
04:30 Hayallerinin Peşinde
05:20 Kapanış

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çöp Adam bu akşam var mı yok mu? Çöp Adam bu akşam var mı yok mu?
Deniz Akkaya Haluk Levent’e ateş püskürdü! Yanıt gecikmediDeniz Akkaya Haluk Levent’e ateş püskürdü! Yanıt gecikmedi
İsyan etti! "Çok mu zor oranızı buranızı göstermemeniz?"İsyan etti! "Çok mu zor oranızı buranızı göstermemeniz?"

En Çok Okunan Haberler

Depremde evi yıkılana, hasar görene 60 bin TL'lik kira desteği

Depremde evi yıkılana, hasar görene 60 bin TL'lik kira desteği

Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk Di Maria için transfer ateşini yaktı! Taraftar çıldırdı

Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk Di Maria için transfer ateşini yaktı! Taraftar çıldırdı

Galatasaray'dan bir bomba daha: Romelu Lukaku!

Galatasaray'dan bir bomba daha: Romelu Lukaku!

İstanbul’u korkutan fotoğraf! Canlı yayında açıkladı: ‘Çok azı haricinde bütün binalarda manzara bu!’

İstanbul’u korkutan fotoğraf! Canlı yayında açıkladı: ‘Çok azı haricinde bütün binalarda manzara bu!’

Kan donduran olay! Sosyal medyada canlı yayın açıp intihar etti

Kan donduran olay! Sosyal medyada canlı yayın açıp intihar etti

İTÜ'den Kahramanmaraş depremlerine ilişkin rapor!

İTÜ'den Kahramanmaraş depremlerine ilişkin rapor!

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.