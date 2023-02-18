Gönül Dağı bu akşam var mı, yok mu? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? İşte 18 Şubat 2023 TRT 1 yayın akışı

Gönül Dağı dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem sonrası birçok televizyon kanalı yayın akışında değişikliğe gitti. Gönül Dağı dizisi 18 Şubat 2023 Cumartesi günü TRT 1 yayın akışında yer almıyor. TRT 1'de Gönül Dağı dizisinin yerine saat 20.00'de Pelin Çift İle Gündem Ötesi, 21:30'da ise Kovan isimli film ekrana gelecek.
Gönül Dağı dizisi 18 Şubat Cumartesi günü TRT yayın akışında yer almıyor.
Gönül Dağı dizisinin yeni bölüm tarihi ile ilgili açıklama yapılmadı.
Gönül Dağı dizisinin ne zaman yayınlanacağı kanalın yeni haftaya dair yayın akışı listesini yayımlaması ile netleşecek.
06:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:15 Mirâciyye Saklı Miras
07:10 Vuslat
09:50 Hayallerinin Peşinde
13:10 Yürek Çıkmazı
15:10 Koyverdin Gittin Beni (Yerli Sinema)
19:00 Ana Haber
20:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
21:30 Kovan (Yerli Sinema)
23:00 Al Sancak
00:50 Kovan (Yerli Sinema)
02:20 Koyverdin Gittin Beni (Yerli Sinema)
04:30 Hayallerinin Peşinde
05:20 Kapanış