Gönül Dağı bu akşam var mı, yok mu? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? İşte 18 Şubat 2023 TRT 1 yayın akışı

Gönül Dağı dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem sonrası birçok televizyon kanalı yayın akışında değişikliğe gitti. Gönül Dağı dizisi 18 Şubat 2023 Cumartesi günü TRT 1 yayın akışında yer almıyor. TRT 1'de Gönül Dağı dizisinin yerine saat 20.00'de Pelin Çift İle Gündem Ötesi, 21:30'da ise Kovan isimli film ekrana gelecek.

GÖNÜL DAĞI BU AKŞAM VAR MI?

Gönül Dağı dizisi 18 Şubat Cumartesi günü TRT yayın akışında yer almıyor.

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Gönül Dağı dizisinin yeni bölüm tarihi ile ilgili açıklama yapılmadı.

Gönül Dağı dizisinin ne zaman yayınlanacağı kanalın yeni haftaya dair yayın akışı listesini yayımlaması ile netleşecek.

TRT 1 YAYIN AKIŞI! 18 ŞUBAT 2023 CUMARTESİ

06:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:15 Mirâciyye Saklı Miras

07:10 Vuslat

09:50 Hayallerinin Peşinde

13:10 Yürek Çıkmazı

15:10 Koyverdin Gittin Beni (Yerli Sinema)

19:00 Ana Haber

20:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

21:30 Kovan (Yerli Sinema)

23:00 Al Sancak

00:50 Kovan (Yerli Sinema)

02:20 Koyverdin Gittin Beni (Yerli Sinema)

04:30 Hayallerinin Peşinde

05:20 Kapanış

