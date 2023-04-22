Gönül Dağı bu akşam var mı, yok mu? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? TRT1 yayın akışı bugün

Gönül Dağı yeni bölüm tarihi araştırılıyor. Bir bozkır hikayesinin anlatıldığı dizide amcaoğulları Taner, Veysel ve Ramazan izleyicileri kimi zaman güldürüyor kimi zaman ağlatıyor. TRT1 dizilerinden en sevileni olan Gönül Dağı bu akşam var mı, yok mu merak edildi. İşte Gönül Dağı yeni bölüm detayları ve TRT1 yayın akışı bugün ile ilgili bilgiler...

GÖNÜL DAĞI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Gönül Dağı bu akşam 94. bölümü ile akrana gelecek. Ramazan Bayramı dolayısıyla birçok kanalda dizilerin yeni bölümleri ekranda olmuyor. Bayram dönemlerinde genellikle yerli filmler kanallarda yerini alıyor.



Gönül Dağı, 22 Nisan Cumartesi günü yeni bölümüyle ekranlarda olacak. TRT bayramın ikinci gününde de yayın akışında herhangi bir değişikliğe gitmedi.

TRT1 YAYIN AKIŞI BUGÜN

00:00 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

02:45 Gönül Dağı

05:20 Kuşlarla Yolculuk

05:45 Meraklı Köfteci

07:10 Ege'nin Hamsisi

10:30 Hayallerinin Peşinde

11:45 Rafadan Tayfa Dehliz Macerası

13:45 Gülşah

15:50 Alparslan: Büyük Selçuklu

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

