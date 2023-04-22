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Gönül Dağı bu akşam var mı, yok mu? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? TRT1 yayın akışı bugün

22.04.2023 18:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gönül Dağı dizisi cumartesi akşamlarının en çok seyredilen yapımı olmaya devam ediyor. Dizinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı ve yeni bölümü merak edildi. Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu'nun başrollerinde olduğu Anadolu dizisi, Türk aile yapısına en uygun yapımlardan biri. Peki, Gönül Dağı bu akşam var mı, yok mu? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? TRT1 yayın akışı bugün...

Gönül Dağı bu akşam var mı, yok mu? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? TRT1 yayın akışı bugün

Gönül Dağı yeni bölüm tarihi araştırılıyor. Bir bozkır hikayesinin anlatıldığı dizide amcaoğulları Taner, Veysel ve Ramazan izleyicileri kimi zaman güldürüyor kimi zaman ağlatıyor. TRT1 dizilerinden en sevileni olan Gönül Dağı bu akşam var mı, yok mu merak edildi. İşte Gönül Dağı yeni bölüm detayları ve TRT1 yayın akışı bugün ile ilgili bilgiler...

GÖNÜL DAĞI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Gönül Dağı bu akşam 94. bölümü ile akrana gelecek. Ramazan Bayramı dolayısıyla birçok kanalda dizilerin yeni bölümleri ekranda olmuyor. Bayram dönemlerinde genellikle yerli filmler kanallarda yerini alıyor.
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Gönül Dağı, 22 Nisan Cumartesi günü yeni bölümüyle ekranlarda olacak. TRT bayramın ikinci gününde de yayın akışında herhangi bir değişikliğe gitmedi.

TRT1 YAYIN AKIŞI BUGÜN

00:00 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
02:45 Gönül Dağı
05:20 Kuşlarla Yolculuk
05:45 Meraklı Köfteci
07:10 Ege'nin Hamsisi
10:30 Hayallerinin Peşinde
11:45 Rafadan Tayfa Dehliz Macerası
13:45 Gülşah
15:50 Alparslan: Büyük Selçuklu
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı

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