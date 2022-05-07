Gönül Dağı dizisi bu akşam neden yok, yeni bölüm ne zaman? Gönül Dağı bugün var mı? 7 Mayıs TRT 1 yayın akışı listesi

Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü ne zaman, Gönül Dağı bu akşam neden yok? gibi soruların yanıtlarını merak eden izleyiciler, internet üzerinden araştırma yapmaya başladı. TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden bu yana izleyicilerine eğlenceli anlar yaşatan Gönül Dağı dizisi yayın akışından kaldırıldı. Peki, Gönül Dağı dizisi bu akşam neden yok, yeni bölüm ne zaman? Gönül Dağı bu akşam var mı? İşte 7 Mayıs TRT 1 yayın akışı listesi.
Geçtiğimiz hafta 62. bölümü yayınlanan Gönül Dağı dizisinin 63. bölümünü bekleyen izleyiciler için kötü haber geldi. Bayram haftası olması nedeniyle bazı dizilerin yeni bölümleri bu hafta yayınlanmadı. Bunlardan birisinin de sevilen proje Gönül Dağı olduğu açıklandı. 63. bölüm fragmanı yayınlanan Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü bu hafta ekranlara gelmeyecek. Dizinin yeni bölümü 14 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında olacak.
05:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:10 Hapishanedeki Çiçek
07:20 Kalk Gidelim
10:40 Doğa İle Mücadele (Yabancı Sinema)
12:40 Kara Tahta
15:50 Kasaba Doktoru
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı (Tekrar)
23:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
00:30 Kasaba Doktoru
03:10 Doğa İle Mücadele (Yabancı Sinema)
Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan’ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...
Çocukluk aşkı Dilek’le bir gün buluşma hayali kuran Taner’in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...
Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük...
Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı..
İzlerken yaşayacak, hissedecek, duygulanacak ve gönülden bağlanacaksınız...
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