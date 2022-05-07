Gönül Dağı dizisi bu akşam neden yok, yeni bölüm ne zaman? Gönül Dağı bugün var mı? 7 Mayıs TRT 1 yayın akışı listesi

Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü ne zaman, Gönül Dağı bu akşam neden yok? gibi soruların yanıtlarını merak eden izleyiciler, internet üzerinden araştırma yapmaya başladı. TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden bu yana izleyicilerine eğlenceli anlar yaşatan Gönül Dağı dizisi yayın akışından kaldırıldı. Peki, Gönül Dağı dizisi bu akşam neden yok, yeni bölüm ne zaman? Gönül Dağı bu akşam var mı? İşte 7 Mayıs TRT 1 yayın akışı listesi.

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Geçtiğimiz hafta 62. bölümü yayınlanan Gönül Dağı dizisinin 63. bölümünü bekleyen izleyiciler için kötü haber geldi. Bayram haftası olması nedeniyle bazı dizilerin yeni bölümleri bu hafta yayınlanmadı. Bunlardan birisinin de sevilen proje Gönül Dağı olduğu açıklandı. 63. bölüm fragmanı yayınlanan Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü bu hafta ekranlara gelmeyecek. Dizinin yeni bölümü 14 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında olacak.

7 MAYIS 2022 TRT 1 YAYIN AKIŞI LİSTESİ

05:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:10 Hapishanedeki Çiçek

07:20 Kalk Gidelim

10:40 Doğa İle Mücadele (Yabancı Sinema)

12:40 Kara Tahta

15:50 Kasaba Doktoru

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı (Tekrar)

23:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

00:30 Kasaba Doktoru

03:10 Doğa İle Mücadele (Yabancı Sinema)

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNİN KONUSU

Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan’ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...

Çocukluk aşkı Dilek’le bir gün buluşma hayali kuran Taner’in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...

Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük...

Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı..

İzlerken yaşayacak, hissedecek, duygulanacak ve gönülden bağlanacaksınız...

