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Gönül Dağı Meryem kimdir? Gönül Dağı Meryem gerçekten kör mü? Gönül Dağı dizisinin Meryem'i Sevilay Gültekin kimdir?

27.03.2022 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gönül Dağı Meryem günün en çok araştırılan konusu oldu. Sevilen dizinin dün akşam 57. bölümü yayınlandı. Gönül Dağı'nın bu bölümü izleyicileri gözyaşına boğdu. Rıfat, Meryem ile evlenip bir yuva kuracağını düşünürken büyük bir hayal kırıklığına uğrar. Meryem, Rıfat'ı istemediğini söyler ve çeker gider. Bunun üzerine Rıfat kendini gönül dağına vurur. Bu bölümden sonra vatandaşlar Gönül Dağı Meryem'e dair araştırmalara başladı. Gönül Dağı dizisinin Meryem'ine dair merak edilenler!

Gönül Dağı Meryem kimdir? Gönül Dağı Meryem gerçekten kör mü? Gönül Dağı dizisinin Meryem'i Sevilay Gültekin kimdir?

Gönül Dağı dün akşam 57. yeni bölümü ile ekranlara geldi. Bir Anadolu hikayesini anlatan Gönül Dağı, yayınlanan son bölümü ile izleyicisinin yüreklerini dağladı. Meryem gözleri açıldığından beri Rıfat'a soğuk davranmaya başlar. Çift için düğün hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken Meryem, Rıfat'tan ayrılma kararı alır. Rıfat bu haberle adeta yıkılır. Kendini gönül dağına vuran Rıfat artık eski Rıfat değildir. Meryem'in bu davranışı tüm izleyicileri sinirlendirir. Gönül Dağı'nın bu bölümünden sonra vatandaşlar Gönül Dağı Meryem kim, gerçekten kör mü şeklinde araştırmalara başladılar. İşte Gönül Dağı Meryem hakkında merak edilenler...

GÖNÜL DAĞI MERYEM KİMDİR?

Gönül Dağı dizisinin karakterleri arasında yer alan Meryem, görme engelli genç bir kzıdır. Rıfat, kahvehanesini satar ve Meryem'in göz ameliyatını yaptırır. Ameliyattan sonra Meryem'in gözleri açılır. Gönül Dağı izleyicileri Gönül Dağı dizisindeki kör karaktere hayat veren Sevilay Gültekin'i araştırıyor.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNİN MERYEM'İ SEVİLAY GÜLTEKİN KİMDİR?

Sevilay Gültekin 1997 yılında dünyaya geldi. 24 yaşındaki oyuncu Dialog Anlatım İletişim ve Profesyonel Oyunculuk Eğitimi aldıktan sonra, Beyti Engin ile Karakter Tasarım Atölyesi'nde de eğitim aldı.

GÖNÜL DAĞI MERYEM GERÇEKTEN KÖR MÜ?

Sevilay Gültekin, Gönül dağı dizisinde Meryem karakterine hayat vermektedir. Dizide Rıfat'ın sevdalısı Meryem görme engellidir ancak Sevilay Gültekin'in gerçek hayatta görme engelli değildir.

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TRT 1 Gönül Dağı dizisi
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