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Gönül Dağı’ndan Kuruluş Osman’a flaş transfer

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
09.09.2024 20:42
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TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı'nda Döndü rolüne hayat veren oyuncu Feyza Işık, Kuruluş Osman dizisine transfer oldu.

Gönül Dağı’ndan Kuruluş Osman’a flaş transfer

Dört sezon boyunca TRT’nin Gönül Dağı dizisinde Döndü’yle seyirci karşısına çıkan başarılı oyuncu Feyza Işık’ın yeni adresi belli oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Işık, Kuruluş Osman dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu.

Kuruluş Osman dizisinin okuma provası pazar günü yapıldı. Altıncı sezonunda da çok iddialı olan dizinin 165. Bölümünün salı günü sete çıkması planlanlıyor.

Senaryosunu Mehmet Bozdağ, Ayça Mutlugil, Fatma Nur Güldalı, Mehmet Arı, Mahmut Bora Erdem, Özden İnal ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ’ın kaleme aldığı dizinin kadrosuna Ali Sürmeli, Ekin Mert Daymaz, Erdem Şanlı ve Ali Önsöz’ün ardından başarılı bir oyuncu daha katıldı.

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Gönül Dağı dizisinde Döndü’ye hayat veren ve geçen sezon sonunda ayrılan Feyza Işık, Kuruluş Osman’ın kadrosuna transfer oldu. Işık dizide Bayhan beyin eşi, Saruca'nın annesi Hazal Hatun rolüne hayat verecek.

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Anahtar Kelimeler:
gönül dağı kuruluş osman
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