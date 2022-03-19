Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'dan dikkat çeken paylaşım! 'Tüm ilişkim bitmiştir'

Başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali'nin paylaştığı Gönül Dağı dizisi, her hafta izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Gönül Dağı'nda canlandırdığı Asuman karakteriyle büyük beğeni toplayan Hazal Çağlar, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

Hazal Çağlar, dizide Cemile karakterine hayat veren Nazlı Pınar Kaya'yı paylaşarak ''Kamuoyuna duyuru. Bu kız ile olan tüm ilişkim bitmiştir. Bu zor süreçte siz sevenlerimizden bize saygı göstermenizi rica ediyoruz'' ifadelerini kullandı.

Nazlı Pınar Kaya, Hazal Çağlar'ın sözlerine ''Karşılıklı konuşarak arkadaş kalmaya karar verdik.'' şeklinde yanıt verdi. Kameralar ardında çok yakın arkadaş olan ikilinin atışması, sosyal medya kullanıcılarını güldürdü.

Gönül Dağı dizisinin yönetmenliğini Yahya Samancı, senaristliğini ise Ali Asaf Elmas, Mustafa Becit ve Teoman Gök üstleniyor.

Gönül Dağı'nın kadrosunda Gülsim Ali, Berk Atan, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Hazal Çağlar, Erdal Cindoruk, Cihat Süvarioğlu ve Sevilay Gültekin gibi isimler yer alıyor.

'Bozkırda bir Anadolu masalı' sloganıyla ekrana gelen dizide, çocukluk aşkını bekleyen Taner ve sevdası uğruna her şeyden vazgeçen Dilek'in hikayesi işleniyor.



