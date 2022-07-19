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  4. Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar göğüs dekolteli poz verdi! "Bu ne güzellik Hazal hanım"

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar göğüs dekolteli poz verdi! "Bu ne güzellik Hazal hanım"

19.07.2022 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gönül Dağı dizisi 17 Ekim 2020'de TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başladı. Konusuyla seyircileri ekranlara kilitleyen dizi, oyuncularıyla da dikkat çekti. Hazal Çağlar, sevilen dizide Asuman rolünü canlandırdı. Dizinin yayın hayatına ara vermesini ardından sosyal medya pozlarıyla gündeme gelmeye başladı.

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar göğüs dekolteli poz verdi! "Bu ne güzellik Hazal hanım"

Bir Anadolu hikayesinin anlatıldığı Gönül Dağı dizisinde Asuman rolüne hayat veren Hazal Çağlar, bu rol ile oyunculuk kariyerinde başarılı bir çıkış yakaladı. Son zamanların takip edilen isimlerinden biri olan Çağlar, iddialı pozlarıyla adından söz ettiriyor.

GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ VERDİ

Sosyal medyadan iddialı pozlarını paylaşan Hazal Çağlar bu pozlara bir yenisini daha ekledi.

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar göğüs dekolteli poz verdi!

Göğüs dekolteli pozunu paylaşan oyuncuya çok sayıda beğeni geldi.

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar göğüs dekolteli poz verdi!

O poza sevenleri, "Bu ne güzellik Hazal hanım", "Gönül Dağı'nın güzel oyuncusu" gibi yorumlar yaptı.

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar göğüs dekolteli poz verdi!

1995 doğumlu Hazal Çağlar 26 yaşındadır.

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar göğüs dekolteli poz verdi!

Eğitimini Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde aldı.

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar göğüs dekolteli poz verdi!

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar göğüs dekolteli poz verdi!

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar göğüs dekolteli poz verdi!

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Anahtar Kelimeler:
gönül dağı hazal çağlar
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