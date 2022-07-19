Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar göğüs dekolteli poz verdi! "Bu ne güzellik Hazal hanım"

Bir Anadolu hikayesinin anlatıldığı Gönül Dağı dizisinde Asuman rolüne hayat veren Hazal Çağlar, bu rol ile oyunculuk kariyerinde başarılı bir çıkış yakaladı. Son zamanların takip edilen isimlerinden biri olan Çağlar, iddialı pozlarıyla adından söz ettiriyor.

GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ VERDİ

Sosyal medyadan iddialı pozlarını paylaşan Hazal Çağlar bu pozlara bir yenisini daha ekledi.

Göğüs dekolteli pozunu paylaşan oyuncuya çok sayıda beğeni geldi.

O poza sevenleri, "Bu ne güzellik Hazal hanım", "Gönül Dağı'nın güzel oyuncusu" gibi yorumlar yaptı.

1995 doğumlu Hazal Çağlar 26 yaşındadır.

Eğitimini Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde aldı.





