Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'ın eski halini gören tanıyamadı! Verdiği cesur pozlar şaşırttı

Gönül Dağı dizisinde belediye başkanının kızı Asuman'ı canlandıran Hazal Çağlar, eski haliyle görenleri şaşırttı. Ramazan karakterinin sürekli aşkını anlattığı Asuman'ı canlandıran ünlü oyuncu Hazal Çağlar'ın eskiden çekildiği cesur ve dekolteli pozlarını gören tanıyamadı.

GÖNÜL DAĞI'NIN ASUMAN'I HAZAL ÇAĞLAR'IN ESKİ HALİ ŞAŞIRTTI!

Gönül Dağı dizisinde belediye başkanının kızı Asuman'a hayat veren ünlü oyuncu Hazal Çağlar, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

Ünlü oyuncu, sadece rol kabiliyetiyle değil, güzelliğiyle de kendisinden söz ettirmeyi başarıyor.

Hazal Çağlar hakkında araştırma yapan kişiler, ünlü oyuncunun eski halini görünce gözlerine inanamıyor.

Çağlar'ın cesur pozları Gönül Dağı izleyicilerini ve Çağlar'ın hayranlarını şaşırttı.

İşte Hazal Çağlar'ın çok konuşulan o eski halleri...



