Gönül Dağı'nın Halime'si Şebnem Dilligil'in eşi de çok ünlü çıktı! Görenler şaştı kaldı

Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı 'Halime' karakteriyle izleyiciyi ekrana kilitleyen Şebnem Dilligil'in kameralar ardındaki hayatı merak konusu oldu. Şebnem Dilligil'in eşini görenler şaşıp kaldı.

1960 yılında Ankara'da dünyaya gelen Şebnem Dilligil, Ankara Devlet Konservatuvarı'nı bitirdi. Bir süre Devlet Tiyatroları'nda çalışan Dilligil, sayısız tiyatro oyununda sahneye çıktı. 2004 yılında rol aldığı Büyük Buluşma dizisiyle ekran macerasına adım atan Dilligil; Geniş Aile, Kuzey Güney, Karadayı, Yılanların Öcü, Bir Zamanlar Çukurova gibi güçlü yapımlarda rol aldı.

Şimdilerde Gönül Dağı dizisinde kamera karşısına geçen Şebnem Dilligil hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

Şebnem Dilligil'in meslektaşı Rahmi Dilligil ile evli olduğunu duyanlar şaşıp kaldı.

Ankara Devlet Konservatuvarı'nı bitiren Rahmi Dilligil, uzun yıllar Devlet Tiyatroları'nda genel müdürlük yaptı.

En son Maria ile Mustafa dizisinde rol alan Rahmi Dilligil; Acı Tatlı Ekşi, Yedi Güzel Adam, Bitmeyen Şarkı ve Aşk Yakar gibi yapımlarda oynadı.

Rahmi Dilligil, ilk evliliğini Ayşenil Şamlıoğlu ile gerçekleştirdi. Ünlü çiftin bu evlilikten 'Tuna' adında bir çocukları oldu.

Rahmi Dilligil, sonrasında Şebnem Dilligil ile nikah masasına oturdu.

Meslektaşı Rahmi Dilligil ile evliliği hakkında konuşan Şebnem Dilligil, ''Rahmi'yle birbirimizi mektep yıllarından ismen tanıyorduk. Sonradan tiyatro çalışmalarında yolumuz kesişti. Samimi bir arkadaşlığımız yoktu fakat tanışıyorduk. 30'lu yaşların başında arkadaşlığımız başladı sonradan beraberliğe döndü bu dostluk. Ve ardından izdivaç… Arkadaşlığımız, dostluğumuz evliyken de devam etti. Uzun senelerdir beraberiz ve bu beraberliğin sırrı arkadaşlık diyebilirim. İlişkinin elle tutulabilmesi için önce saygı sonra güven, arkadaşlık ve ardındaki sevgi gerekiyor. Bunlar zincirleme birbirini besliyor.'' ifadelerini kullanmıştı.



