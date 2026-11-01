Herkes onu merak ediyordu! Heidi Klum bu defa 'Kopmuş bir el' oldu

Cadılar Bayramı için tercih ettiği sıra dışı kostümlerle her yıl gündem olmayı başaran dünyaca ünlü model Heidi Klum, bu yıl da geleneği bozmadı.

Yıllar içinde solucan, dev tavus kuşu, Medusa ve uzaylı gibi birbirinden ilginç karakterlere hayat veren Klum, bu kez kan donduran bir tasarımla dikkatleri üzerine çekti.

BAKAN BİR DAHA BAKAMADI

53 yaşındaki ünlü model, bu yıl kendi sol elinden ilham alınarak hazırlanan devasa ve kanlı kopmuş el kostümüyle davetlileri şaşkına çevirdi.

Vücudunu tamamen kaplayan dev protez kostümle bambaşka bir görünüme kavuşan Klum'un ağzından akan kanlar ve dışarı çıkardığı dili, korkutucu görüntüsünü daha da çarpıcı hale getirdi.

Kostümün üst bölümünde yer alan sarkık bağlar, tendonlar ve kanlı doku detayları da görenlerin dikkatinden kaçmadı. Ünlü modele partide, üzerlerinde kan lekeleri bulunan koruyucu tulumlar giyen yardımcıları eşlik etti.

KOSTÜMÜNÜN İLHAM KAYNAĞI KENDİ ELİ

Sıra dışı tasarım fikrinin geçen yıl aklına geldiğini belirten Heidi Klum, kostümünü hazırlarken kendi sol elini örnek aldığını açıkladı.

KOSTÜMDE EŞİNİ DE UNUTMADI

Bu yıl turnede olduğu için etkinliğe katılamayan müzisyen eşi Tom Kaulitz'i de kostümünün bir parçası haline getiren model, yüzük parmağına eşinin adı dövme yaptırdı.

Ünlü model, eşinin yokluğuna gönderme yaparak, "Tom'dan küçük bir parça benimle." dedi.