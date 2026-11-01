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Güllü’nün kızı Tuğyan’dan 'halay' görüntülerine açıklama! Ölüm saati ve iğne iddialarına da yanıt verdi

Annesi Güllü'nün ölümüne ilişkin davada hapis cezasına çarptırılan kızı Tuğyan Ülkem Gülter, hemşirelik yaptığı döneme ilişkin 'hastalara kötü muamele' iddialarını reddetti. Cezaevinden açıklama yapan Gülter halay çektiği görüntülere de yanıt verdi.

Güllü’nün kızı Tuğyan’dan 'halay' görüntülerine açıklama! Ölüm saati ve iğne iddialarına da yanıt verdi
Mynet

Tuğyan Ülkem Gülter, eski nişanlısı Kervan Eminoğlu’nun suç duyurusuyla gündeme gelen hastane görüntüleri hakkında konuştu. Habertürk’e gönderdiği açıklamada kayıtların yaklaşık iki yıl öncesine ait olduğunu belirten Gülter, görüntülerin iCloud hesabından alındığını öne sürdü.

HALAY GÖRÜNTÜLERİNE YANIT VERDİ

Gülter halay çekilen bölümde hasta bulunmadığını savundu. Bilinci açık hastalara zaman zaman müzik dinlettiklerini ve hastaların da buna eşlik ettiğini söyledi. Eski nişanlısının görüntüleri aradan geçen sürenin ardından gündeme getirmesine tepki gösterdi.

Güllü’nün kızı Tuğyan’dan halay görüntülerine açıklama! Ölüm saati ve iğne iddialarına da yanıt verdi 1

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'ÖLÜM SAATİ' VE 'İĞNE' İDDİALARINI REDDETTİ

Hastaların ölüm saatlerinin değiştirildiği iddiasına karşı çıkan Gülter, ölüm raporu düzenleme yetkisinin hemşirelerde olmadığını ve gece vardiyalarında denetlendiklerini belirtti. Hastalara uyumaları için iğne yapıldığı iddiasını da reddederek ilaç dolaplarının kilitli tutulduğunu, anahtarların gece şeflerinde bulunduğunu savundu

ÇALIŞMA ARKADAŞLARINI TANIK GÖSTERDİ

Hastaların kişisel bakımlarına gönüllü yardımcı olduğunu anlatan Gülter, çalışma arkadaşlarının kendisini doğrulayacağını söyledi. Hakkında inceleme başlatılmasını olumlu karşıladığını belirtti.

"İÇİM VE KALBİM ÇOK RAHAT"

Habertürk’ün aktardığına göre Yalova İl Sağlık Müdürlüğünün incelemesi sürüyor. Gülter, hakkındaki incelemeden memnuniyet duyduğunu ifade ederken açıklamasını şöyle noktaladı:

"İnceleme başlatıldığına sevindim. Bütün arkadaşlarım gerekeni söyler. Bu konuda ben ve çalıştığım özel kurum asla zan altında kalmayız. İçim ve kalbim çok rahat. Bunları yaparak bir de mesleğimi asla lekeleyemezler."

Güllü’nün kızı Tuğyan’dan halay görüntülerine açıklama! Ölüm saati ve iğne iddialarına da yanıt verdi 2

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Anahtar Kelimeler:
Güllü Tuğyan Ülkem Gülter
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