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Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin beyaz atlı pozunu paylaştı! 'Kalbime mi indireceksin?'

03.04.2022 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilay Gültekin başrollerinde Gülsim Ali, Berk Atan, Cihat Süvarioğlu gibi oyuncuların yer aldığı Gönül Dağı dizisinde gözleri görmeyen Meryem rolüne hayat verdi. Rolü nedeniyle son zamanlarda eleştirilere maruz kalan Sevilay Gültekin'in beyaz at ile verdiği poz olay oldu.

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin beyaz atlı pozunu paylaştı! 'Kalbime mi indireceksin?'

Gönül Dağı dizisinde Meryem ve Fırat arasındaki gelişmeler, Gönül Dağı seyircilerinin tepkisine neden olmuştu. Tepkilerden rahatsız olan Sevilay Gültekin'in açıklaması ise epey konuşulmuştu. Son zamanların popüler oyuncularından olan Sevilay Gültekin, beyaz at ile verdiği pozu Instagram hesabından paylaştı.

SEVİLAY GÜLTEKİN'İN O POZU OLAY OLDU

24 yaşındaki Sevilay Gültekin hem kariyeri hem de özel hayatı ile gündeme geliyor.

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin beyaz atlı pozunu paylaştı! 'Kalbime mi indireceksin?

Anadolu hikayesinin anlatıldığı komedi dizisi Gönül Dağı'nda hayat verdiği Meryem rolü ile bir hayli konuşulmuştu.
Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin beyaz atlı pozunu paylaştı! 'Kalbime mi indireceksin?

Eleştirilerden rahatsız olan Gültekin sosyal medya hesabından, "24 yaşındayım. Bir oyuncu olarak işimi yaptım diye 50 yaşındaki adamdan da hakaret duyuyorum 15 yaşındaki çocuktan da. Dizi, sinema denen şey iyi vakit geçirin diye vardır, kendinizi de başkalarını da kanser edin diye değil." ifadelerini paylaşmıştı.

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin beyaz atlı pozunu paylaştı! 'Kalbime mi indireceksin?

Instagram pozlarıyla dikkat çeken Sevilay Gültekin bu sefer beyaz atlı pozunu paylaştı.

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin beyaz atlı pozunu paylaştı! 'Kalbime mi indireceksin?

Gültekin o poza, 'Beyaz kadar sonsuz hayallerim' ifadelerini düştü.

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin beyaz atlı pozunu paylaştı! 'Kalbime mi indireceksin?

Takipçileri ise, 'Yaktın Rıfat'ı', 'Bayıldım sana', 'Kalbime mi indireceksin?' gibi yorumlar yaptı.

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin beyaz atlı pozunu paylaştı! 'Kalbime mi indireceksin?

Sevilay Gültekin oyunculuk hayatına 2018'de 'Yeni Gelin' isimli diziyle başladı.

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin beyaz atlı pozunu paylaştı! 'Kalbime mi indireceksin?

2019'da Elimi Bırakma dizisinde Genç Sumru rolünü canlandırdı. 2021'de ise Gönül Dağı dizisinde Meryem rolünü oynadı.


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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Gönül Dağı dizisi
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