Halit Ergenç ticarete atıldı! Kapısında kuyruk oluyor: 2 ton sattı

Zerda, Aliye, Binbir Gece, Muhteşem Yüzyıl, Vatanım Sensin, Babil ve son olarak da Kral Kaybederse dizisinde rol alan ünlü oyuncu Halit Ergenç son dönemde ticari yatırımlarıyla dikkat çekiyor.

Bir süredir İstanbul-Londra arasında mekik dokuyan Halit Ergenç'in burada ticarete atıldığı ortaya çıktı.

Ergenç'in Londra'da börekçi açtığı öğrenilmişti. Türkiye'nin popüler börek markasını İngiltere'ye taşıyan Ergenç, yurt dışından gelen hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

2 TON SATTI

Türk mutfağının sevilen tatlarını Londra sokaklarıyla buluşturan marka, toplamda 2 ton börek satışı gerçekleştirerek dikkat çekti.

Son olarak Muhteşem Yüzyıl hayranı Rus bir kadın, ünlü oyuncu Halit Ergenç’i görebilmek amacıyla ünlü ismin İngiltere’de faaliyete geçirdiği börekçi dükkanını ziyaret etti. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde börekçi dükkanında zaman zaman kuyruklar oluştuğu görüldü.