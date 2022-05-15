Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin'den mini etekli poz! "Sen neymişsin kız Meryem"

Gönül Dağı dizisinde Meryem rolüne hayat veren Sevilay Gültekin, senaryo icabı Rıfat'tan ayrıldıktan sonra sosyal medyada eleştirilerin kurbanı olmuştu. Eleştirilere isyan eden Gültekin sosyal medya hesabından, "24 yaşındayım. Bir oyuncu olarak işimi yaptım diye 50 yaşındaki adamdan da hakaret duyuyorum 15 yaşındaki çocuktan da. Dizi, sinema denen şey iyi vakit geçirin diye vardır, kendinizi de başkalarını da kanser edin diye değil." ifadelerini paylaşmıştı. Diziden ayrılan ve Instagram pozlarıyla dikkat çekmeye devam eden Gültekin, mini elbiseli pozunu paylaştı.

SEVİLAY GÜLTEKİN'DEN MİNİ ELBİSELİ POZ

25 yaşındaki Sevilay Gültekin Gönül Dağı dizisinin yanı sıra sosyal medya pozlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Mini elbiseli pozunu paylaşan Gültekin'e, "Kendine gel sen Meryem'sin", "Sen neymişsin kız Meryem", "Rıfat'tan sonra büyük değişim" gibi yorumlar geldi.

Dizide gözleri görmeyen Meryem rolüne hayat veren Gültekin'in, rolündeki yeteneği nedeniyle gerçekte de görme engelli olup olmadığı gündem olmuştu.

Sevilay Gültekin gerçek hayatta görme engelli değildir.

Oyunculuk eğitimi bulunan Gültekin Elimi Bırakma, Yeni Gelin gibi dizilerde de rol aldı.





