Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin Instagram'dan paylaştı! Güzelliği görenleri büyüledi

Gönül Dağı'nın başarılı oyuncularından biri olan Sevilay Gültekin, hem oyunculuğu hem de kızıl saçlarıyla dikkat çekiyor. Instagram'dan gönderi paylaşan Sevilay Gültekin güzelliğiyle büyüledi.

GÖNÜL DAĞI'NIN MERYEM'İ GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ

Anadolu hikayesinin işlendiği Gönül Dağı dizisinde Meryem rolüyle ekran karşısına geçen Sevilay Gültekin, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

Gültekin yakın çekim pozuyla büyüledi.



2018'de Yeni Gelin dizisinde Turist Anna rolünü oynayan Gültekin Elimi Bırakma dizisinde de rol aldı.

Oyunculuk eğitimi olan ünlü isim Instagram'da 'sevilay.gultekinn' kullanıcı adıyla paylaşım yapıyor.

İmajı ile dikkat çeken Gültekin',n 40 bin takipçisi bulunuyor.



