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  4. Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin Instagram'dan paylaştı! Güzelliği görenleri büyüledi

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin Instagram'dan paylaştı! Güzelliği görenleri büyüledi

28.03.2022 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerinde Gülsim Ali, Berk Atan, Cihat Süvarioğlu gibi oyuncuların yer aldığı Gönül Dağı dizisi ilgiyle takip ediliyor. Sevilay Gültekin, Gönül Dağı dizisinde gözleri görmeyen 'Meryem' rolüne hayat veriyor. Gültekin'in Instagram pozu dikkat çekti.

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin Instagram'dan paylaştı! Güzelliği görenleri büyüledi

Gönül Dağı'nın başarılı oyuncularından biri olan Sevilay Gültekin, hem oyunculuğu hem de kızıl saçlarıyla dikkat çekiyor. Instagram'dan gönderi paylaşan Sevilay Gültekin güzelliğiyle büyüledi.

GÖNÜL DAĞI'NIN MERYEM'İ GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ

Anadolu hikayesinin işlendiği Gönül Dağı dizisinde Meryem rolüyle ekran karşısına geçen Sevilay Gültekin, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin Instagram'dan paylaştı! Güzelliği görenleri büyüledi

Gültekin yakın çekim pozuyla büyüledi.
Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin Instagram'dan paylaştı! Güzelliği görenleri büyüledi

2018'de Yeni Gelin dizisinde Turist Anna rolünü oynayan Gültekin Elimi Bırakma dizisinde de rol aldı.

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin Instagram'dan paylaştı! Güzelliği görenleri büyüledi

Oyunculuk eğitimi olan ünlü isim Instagram'da 'sevilay.gultekinn' kullanıcı adıyla paylaşım yapıyor.

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin Instagram'dan paylaştı! Güzelliği görenleri büyüledi

İmajı ile dikkat çeken Gültekin',n 40 bin takipçisi bulunuyor.

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin Instagram'dan paylaştı! Güzelliği görenleri büyüledi

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin Instagram'dan paylaştı! Güzelliği görenleri büyüledi

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin Instagram'dan paylaştı! Güzelliği görenleri büyüledi

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin Instagram'dan paylaştı! Güzelliği görenleri büyüledi

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin Instagram'dan paylaştı! Güzelliği görenleri büyüledi


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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Gönül Dağı dizisi
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