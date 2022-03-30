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Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin isyan etti! '50 yaşındaki adamdan...'

30.03.2022 00:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde gözleri görmeyen Meryem rolüne hayat veren Sevilay Gültekin, rolü icabı oldukça eleştirildi. Eleştirilere dayanamayan Gültekin isyan etti.

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin isyan etti! '50 yaşındaki adamdan...'

Son zamanların dikkat çeken oyuncularından olan Sevilay Gültekin başrollerinde Gülsim Ali, Berk Atan gibi oyuncuların aldığı komedi dizisi Gönül Dağı'nda Meryem rolüna hayat veriyor. Gültekin, aldığı mesajların ardından sosyal medyadan isyan etti.

SEVİLAY GÜLTEKİN İSYAN ETTİ!

Sevilay Gültekin, dizide hayat verdiği Meryem karakteri nedeniyle sosyal medyada topa tutuldu.

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin isyan etti! '50 yaşındaki adamdan...'

Gönül Dağı dizisinde Meryem ve Fırat karakterinin arasında yaşanan gelişmeden dolayı seyirciler, Meryem karakteri hakkında sosyal medyada birçok yorumda bulundu.
Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin isyan etti! '50 yaşındaki adamdan...'

Ancak bu yorumlardan bazıları, Meryem rolünü canlandıran Sevilay Gültekin'in şahsına gidince Gültekin sosyal medyadan isyan etti.

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin isyan etti! '50 yaşındaki adamdan...'

Konuyla ilgili rahatsızlığı Instagram hesabının hikaye kısmından dile getiren Gültekin, "24 yaşındayım. Bir oyuncu olarak işimi yaptım diye 50 yaşındaki adamdan da hakaret duyuyorum 15 yaşındaki çocuktan da. Dizi, sinema denen şey iyi vakit geçirin diye vardır, kendinizi de başkalarını da kanser edin diye değil." dedi.

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin isyan etti! '50 yaşındaki adamdan...'

Gönül Dağı dizisinin Meryem'i Sevilay Gültekin'in gerçekte de görme engelli olup olmadığı da araştırılıyor. Sevilay Gültekin gerçek hayatta görme engelli değildir.

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin isyan etti! '50 yaşındaki adamdan...'

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin isyan etti! '50 yaşındaki adamdan...'

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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Gönül Dağı dizisi
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