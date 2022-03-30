Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin isyan etti! '50 yaşındaki adamdan...'

Son zamanların dikkat çeken oyuncularından olan Sevilay Gültekin başrollerinde Gülsim Ali, Berk Atan gibi oyuncuların aldığı komedi dizisi Gönül Dağı'nda Meryem rolüna hayat veriyor. Gültekin, aldığı mesajların ardından sosyal medyadan isyan etti.

SEVİLAY GÜLTEKİN İSYAN ETTİ!

Sevilay Gültekin, dizide hayat verdiği Meryem karakteri nedeniyle sosyal medyada topa tutuldu.

Gönül Dağı dizisinde Meryem ve Fırat karakterinin arasında yaşanan gelişmeden dolayı seyirciler, Meryem karakteri hakkında sosyal medyada birçok yorumda bulundu.



Ancak bu yorumlardan bazıları, Meryem rolünü canlandıran Sevilay Gültekin'in şahsına gidince Gültekin sosyal medyadan isyan etti.

Konuyla ilgili rahatsızlığı Instagram hesabının hikaye kısmından dile getiren Gültekin, "24 yaşındayım. Bir oyuncu olarak işimi yaptım diye 50 yaşındaki adamdan da hakaret duyuyorum 15 yaşındaki çocuktan da. Dizi, sinema denen şey iyi vakit geçirin diye vardır, kendinizi de başkalarını da kanser edin diye değil." dedi.

Gönül Dağı dizisinin Meryem'i Sevilay Gültekin'in gerçekte de görme engelli olup olmadığı da araştırılıyor. Sevilay Gültekin gerçek hayatta görme engelli değildir.





