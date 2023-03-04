Gönül Dağı'nın Ramazan'ı Cihat Süvarioğlu'nun eski hali görenleri hayrete düşürdü! "Sen neymişsin..."

Oyunculuğuyla konuşulan Süvarioğlu'nun eski halini görenler tanıyamadı. Oldukça kilolu olan oyuncunun fotoğrafları sosyal medyada sıklıkla paylaşılıyor. Oldukça kilo verdiği gözlenen oyuncunun eski halini görenleri şaşkına uğrattı.



Başarılı oyuncunun Gönül Dağı dizisinden önce de birçok film ve dizide rol aldığı ortaya çıktı. Başarılı oyuncu daha önce, Diğer Yarım, Ölene Kadar, Yüzleşme, Hakan: Muhafız ve Bartu Ben gibi dizilerde rol aldı.



Cihat Süvarioğlu, 2014'te başrollerinde Gonca Sarıyıldız, İpek Tuzcuoğlu, Orhan Kılıç, gibi oyuncuların yer aldığı 'Diğer Yarım' dizisinde 'İsmet' karakterine hayat verdi. Şimdilerde fit bir görünüme sahip olan Cihat Süvarioğlu'nun, Diğer Yarım dizisindeki kilolu hali görenleri oldukça şaşırttı.

Şimdilerde TRT1'de yayınlanan Gönül Dağı dizisinde Ağıtçı Hüseyin'in oğlu Ramazan'ı canlandıran Süvarioğlu, dizinin izlenme sebeplerinden biri olarak görülüyor.

