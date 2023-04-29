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Gönül Dağı'nın Ramazan'ı Cihat Süvarioğlu'nun sevgilisi güzelliğiyle hayran bıraktı! "Telefon ekranı çatladı"

29.04.2023 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cihat Süvarioğlu, cumartesi akşamlarının reyting rekortmeni Gönül Dağı dizisinde Ramazan karakterini canlandırıyor. Verdiği kilolar ile gündem olan oyuncu şu sıralar sevgilisinin güzelliğiyle konuşuluyor. Ünlü oyuncunun uzun süredir aşk yaşadığı Balca Yılmaz güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

Gönül Dağı'nın Ramazan'ı Cihat Süvarioğlu'nun sevgilisi güzelliğiyle hayran bıraktı! "Telefon ekranı çatladı"

Cihat Süvarioğlu, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Sık sık yıllar içindeki değişimiyle gündem olan oyuncu, bu kez de kız arkadaşının güzelliği ile konuşuluyor.

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Uzun süredir birlikte olan çift, başlarda pek fotoğraf paylaşmasa da son dönemde sıkça paylaşım yapıyorlar.

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Aşkını gizlemeyen oyuncu, sevgilisi Balca Yılmaz'ın fotoğraflarına da bol bol yorum yapıyor.

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BALCA YILMAZ'A YORUM YAĞIYOR

Sosyal medyayı aktif kullanan Balca Yılmaz'ın paylaştığı fotoğraflara kısa sürede yüzlerce beğeni ve yorum geliyor.

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Instagram'da 6.623 takipçisi bulunan Yılmaz'ın paylaşımlarına takipçileri, " Telefonum ekranı çatladı", "Yuh be kadın artık", "Ah o gözler bende de olsaydı" gibi yorumlarda bulunuyorlar.

İşte Balca Yılmaz'ın paylaşımları...

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