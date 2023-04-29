Gönül Dağı'nın Ramazan'ı Cihat Süvarioğlu'nun sevgilisi güzelliğiyle hayran bıraktı! "Telefon ekranı çatladı"

Cihat Süvarioğlu, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Sık sık yıllar içindeki değişimiyle gündem olan oyuncu, bu kez de kız arkadaşının güzelliği ile konuşuluyor.

Uzun süredir birlikte olan çift, başlarda pek fotoğraf paylaşmasa da son dönemde sıkça paylaşım yapıyorlar.

Aşkını gizlemeyen oyuncu, sevgilisi Balca Yılmaz'ın fotoğraflarına da bol bol yorum yapıyor.

BALCA YILMAZ'A YORUM YAĞIYOR

Sosyal medyayı aktif kullanan Balca Yılmaz'ın paylaştığı fotoğraflara kısa sürede yüzlerce beğeni ve yorum geliyor.

Instagram'da 6.623 takipçisi bulunan Yılmaz'ın paylaşımlarına takipçileri, " Telefonum ekranı çatladı", "Yuh be kadın artık", "Ah o gözler bende de olsaydı" gibi yorumlarda bulunuyorlar.

İşte Balca Yılmaz'ın paylaşımları...





