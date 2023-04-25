Ayakkabıdan yağmurluğa, terlikten şapkaya ünlü markaların en çok satan ürünleri

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Kullanıcılar ne diyor?
"Tam beden, güzel ürün."
Kullanıcılar ne diyor?
"Ayakkabı çok hoş ve rahat. Çok çok soğuk havalar için uygun değil ama genel anlamda tüm sene giyilebilecek bir ayakkabı. Kalıbı bir tık dar zamanla genişler muhtemelen. 46 aldım, 46,5 alsam tam olurmuş ama o seçenek yok. Ayağınız taraklı ise sıkıntı olabilir. Genel anlamda harika bir ayakkabı bu fiyat için."
Kullanıcılar ne diyor?
"Mükemmel ürün. Küçük bir aksaklık olmuştu. Amazon müşteri hizmetleri ilgilendi ve en kısa sürede değişim yapıldı. Teşekkürler Amazon."
Kullanıcılar ne diyor?
"Gerçekten aldığım en uygun ve en güzel iç çamaşırı herkese tavsiye ederim. Kardeşim için de satın aldım. Sadece beden ölçünüzün bir üstünü satın alın.
Bir takım daha satın alacağım, firmaya çok teşekkür ediyorum. Kalitenizi muhafaza ediniz. Herkese bu çamaşırı tavsiye ediyorum."
Kullanıcılar ne diyor?
"Ürün göründüğü gibi büyük durmuyor hafif ve çok rahat. Eşime aldım kendi ayak numarası tam oldu. Gönül rahatlığıyla alınabilir."
Kullanıcılar ne diyor?
"Bir numara büyük alın, kalitesi çok iyi."
Kullanıcılar ne diyor?
"Daha önceden de alıp uzun yıllardır severek kullandığım bir ayakkabı. Eskidiği için tekrar sipariş vermek istedim."
Kullanıcılar ne diyor?
"Ürün fiyata göre gayet kaliteli. Teşekkür ederim. Ayrıca çok şık."
Kullanıcılar ne diyor?
"L/Xl beden ideal oldu. M/L çoğu kişi için küçük gelebilir. Kargo süper hızlıydı. Pazartesi akşam verdiğim sipariş salı günü elimdeydi."
Kullanıcılar ne diyor?
"Ürün çok geniş. S beden aldım L gibi oldu.Tekrar yollamakla uğraşmayacağım, anneme vereceğim. Beden tercihine dikkat etmek gerek bu üründe."
Kullanıcılar ne diyor?
"181cm, 80 kg. M beden tam oldu. Kumaşı da çok iyi."
Kullanıcılar ne diyor?
"Kaliteli."
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