Ayakkabıdan yağmurluğa, terlikten şapkaya ünlü markaların en çok satan ürünleri

"Ayakkabı çok hoş ve rahat. Çok çok soğuk havalar için uygun değil ama genel anlamda tüm sene giyilebilecek bir ayakkabı. Kalıbı bir tık dar zamanla genişler muhtemelen. 46 aldım, 46,5 alsam tam olurmuş ama o seçenek yok. Ayağınız taraklı ise sıkıntı olabilir. Genel anlamda harika bir ayakkabı bu fiyat için."