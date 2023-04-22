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Ceketle gelen bahar şıklığı! Bahar ayında hem üşütmeyecek hem terletmeyecek ceket önerileri

20.04.2023 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Baharlık ceketler özellikle serin havaların kurtarıcısı olan parçalar. Hem terlememek hem soğuktan korunmak istediğimizde baharlık ceketlere başvuruyoruz. Kolej ceketlerden blazerlara, kot ceketlerden deri ceketlere kadar yediden yetmişe her yaş grubuna hitap edebilen modellerde, her tarza en uygun baharlık ceketleri sizin için seçtik.

Ceketle gelen bahar şıklığı! Bahar ayında hem üşütmeyecek hem terletmeyecek ceket önerileri

Baharlık ceketler her türlü kombine yakışan giyim parçaları arasında yer alıyor. Blazer bir ceketle iş yerinizde, kot bir ceketle okulunuzda, deri bir ceketle günlük yaşamınızda şıklığınızı gösterebilirsiniz. Tarzınızdan eminseniz fakat doğru baharlık ceketi bulamadığınızı düşünüyorsanız size fikir olabilecek birkaç ceketi bir araya getirdik. Gelin, birbirinden şık baharlık ceket modellerine birlikte bakalım.

1. Genç bir görünüm için: Koton Erkek Kolej Bomber Yaka Ceket

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Kolej ceketler özellikle son dönemde oldukça popüler. Özellikle gençler arasında büyük ilgi gören bu ceketler, spor kombinlere çok yakışıyor. Kolej ceketler çok soğuk olmayan havalarda sizi terletmeden ısıtır. Koton Erkek Kolej Bomber Yaka Ceket, hem klasik hem canlı renkleri bir arada bulundurduğu için her zevke hitap ediyor. Aynı zamanda kaç yaşında olursanız olun, size genç bir hava katıyor.

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2. Yıldız gibi parlamak isteyenlere: Calvin Klein Kadın Badge Çift Taraflı Crop Ceket

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Ceketler genel olarak hava koşullarından korunmak için giyilse de bazen kombinlerin yıldız parçası olabiliyor. Calvin Klein Kadın Badge Çift Taraflı Crop Ceket sadece kendisi için bile kombin yapılabilecek şıklıkta bir ürün. Crop modeliyle özellikle ilkbahar aylarında oldukça havalı bir görünüm yakalamanıza yardımcı olacak. Bej rengi pek çok kıyafetle uyum sağlayacak ve kombin yaparken sizi zorlamayacak. Dilerseniz ürünün tersini çevirip siyah olarak da kullanabilirsiniz.

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3. Otantik görünüm: JACK & JONES Male Jeansjacke Alvin AKM 528 STS

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Rahat kalıplı JACK & JONES Male Jeansjacke Alvin AKM 528 STS, özellikle sonbahar aylarında tüm kombinlerinize uyum sağlayacak bir model. Malç rengi bu cekette otantik görünüm için enzim teknolojisi kullanılmış. Bu sayede yıkaması da oldukça kolay. Özellikle eskitilmiş görüntü seviyorsanız tarzınıza uygun bir ceket. Rengi itibariyle de siyahın klasikliğinden uzaklaşmak için iyi bir seçenek.

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4. Her daim cıvıl cıvıl görünenlere: XHAN Düğmeli Denim Ceket

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Bahar demek renk demek! XHAN Düğmeli Denim Ceket, pembe rengiyle baharın cıvıltısını kombinlerinize taşıyabilir. Ceketin aynı zamanda hem feminen hem maskülen bir havası var. %100 pamuk olan bu ceket oldukça rahat bir kalıba sahip. Bu sayede gün içinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Pembe üzerine gri düğmeleri de cekete şık bir hava katıyor.

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5. Zamansız bir ceket: Levi's Vintage Fit Erkek Sherpa Ceket

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Yakası kürk detaylı denim ceketlerin modası hiçbir zaman geçmiyor. Hangi döneme bakarsak bakalım farklı renk ve modeller ile karşımıza çıkıyor. Levi's Vintage Fit Erkek Sherpa Ceket, klasik kot rengiyle yıllar geçse de üzerinizden düşürmeyeceğiniz bir modele sahip. Sherpa izolasyonu ve kol kısımlarında bulunan kapitone astarlarla sizi soğuktan tam anlamıyla korur. Serin bahar akşamlarının vazgeçilmezi olacak cekete bir şans verebilirsiniz.

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6. Deri şıklığından vazgeçemeyenlere: DeFacto V8682AZ Shirt Kadın

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Deri ceket her kombini olduğundan daha havalı ve şık gösterir. DeFacto V8682AZ Shirt Kadın oversize rahat kesimi ile hem fit bir görünüm sağlıyor hem modaya uygun bir seçenek sunuyor. Ürün %100 polyester kumaştan üretilmiş. Serin havalarda sizi sıcak tutacak bu modelin ayrıca vintage bir görünümü de var. Siz de gardırobunuza zamansız bir parça eklemek istiyorsanız ürünü inceleyebilirsiniz.

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7. Siyahtan vazgeçemeyenlere: Jack Wolfskin Bornberg

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Bahar aylarında, özellikle doğada yürüyüş ve spor yapmayı seviyorsanız her duruma uyum sağlayacak baharlık bir cekete ihtiyacınız olabilir. Jack Wolfskin Bornberg ceket su ve rüzgar geçirmeyen yapısıyla sizi soğuktan, nefes alan dokusuyla da sıcak havalarda yaşayabileceğiniz terleme probleminden kurtarabilir. Ürün aynı zamanda siyah rengiyle de oldukça şık bir görünüme sahip.

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8. Farklı olmak isteyenler için: Koton Erkek Ekose Oduncu Gömlek Ceket

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Oduncu ceketler bazı gardırobunun vazgeçilmezi! Tek ürünle kombininizde fark katabilen oduncu ceketler, kombin ilhamı bulamadığınızda kurtarıcı olabilir. Oduncu ceketlerin sert bir kumaştan üretilmemesi, hareketinizi kısıtlamaması ve terletmemesi önemli. Koton Erkek Ekose Oduncu Gömlek Ceket, aynı zamanda gömlek rahatlığında olduğu için size gün boyu sürecek bir rahatlık vadediyor. İster kazaklarla ister tişörtlerle kombinleyebileceğiniz ceket ile bahar şıklığını yakalayabilirsiniz.

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9. Serin havalardan korunun: Only Kadın Baharlık Ceket Onlskylar Hood Sprıng Jacket 15218613

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Özellikle bahar aylarının yağmurlu geçtiği bir bölgede yaşıyorsanız sizin için en önemli şey baharlık ceketinizin sizi soğuğa karşı koruması ve su geçirmemesi. Only Kadın Baharlık Ceket Onlskylar Hood Sprıng Jacket, sizi baharın her türlü kötü hava koşulundan korur. Açık yeşil rengiyle de bahar havasını kombinlerinize yansıtabilir. Cep detaylarıyla hareketlendirilen şık tasarımlı ceketi mutlaka incelemenizi tavsiye ediyoruz.

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10. Klasik görünüm: G-STAR RAW Erkek Arc 3D Slim Denim Ceket

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Birçok farklı kot ceket modeli ve rengi mevcut fakat ilk defa kot ceket edinecekseniz veya klasik görünümden vazgeçemiyorsanız G-STAR RAW Erkek Arc 3D Slim Denim Ceket, Mavi aradığınız parça olabilir. Slim fit kesimi, gömlek yakası ve klasik kot rengi ile günlük bir şıklık yakalayabilirsiniz. Ne dar ne oversize olan bu ceket her zevke ve her bedene uyum sağlar.

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