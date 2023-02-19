Gönül Dağı'nın Sefer'i Ferdi Sancar 98 model arabasını satıp depremzedelere bağış yapacaktı! Arabayı o isim aldı

Gönül Dağı'nın Sefer'i Ferdi Sancar'dan depremzedeler için aracını satmaya karar verdi. Pelin Çift ünlü oyuncunun bunu söylemek istemediğini ancak böyle bir hareketi herkesin bilmesi gerektiğini düşündüğü için canlı yayında açıkladı.

Pelin Çift oyuncu Ferdi Sancar'ın 98 model bir arabası olduğunu ve bunu satarak parasını depremzedelere bağışlayacağını açıkladı.

Ferdi Sancar "Çocuklar kumbarasını bozdururken ben de tek sahip olduğum şeyi burada depremzede kardeşlerime bağışlıyorum. Küçük bir masrafı var ben onu yaptırıp öyle satacağım" dedi.

Ferdi Sancar'ın aracını telefon ile yayına bağlanan iş insanı Uğur Vergili 500 bin TL karşılığında aldı ve arabanın oyuncuda kalabileceğini açıkladı.



