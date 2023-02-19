MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gönül Dağı'nın Sefer'i Ferdi Sancar 98 model arabasını satıp depremzedelere bağış yapacaktı! Arabayı o isim aldı

Gönül Dağı'nın Sefer'i Ferdi Sancar 98 model arabasını satıp depremzedelere bağış yapacaktı! Arabayı o isim aldı

19.02.2023 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gönül Dağı'nın Sefer'i Ferdi Sancar'dan depremzedeler için harekete geçti. Pelin Çift oyuncu Ferdi Sancar'ın 98 model bir arabası olduğunu ve bunu satarak parasını depremzedelere bağışlayacağını açıklamıştı. Oyuncunun aracını o iş insanı aldı.

Gönül Dağı'nın Sefer'i Ferdi Sancar 98 model arabasını satıp depremzedelere bağış yapacaktı! Arabayı o isim aldı

Gönül Dağı'nın Sefer'i Ferdi Sancar'dan depremzedeler için aracını satmaya karar verdi. Pelin Çift ünlü oyuncunun bunu söylemek istemediğini ancak böyle bir hareketi herkesin bilmesi gerektiğini düşündüğü için canlı yayında açıkladı.

Pelin Çift oyuncu Ferdi Sancar'ın 98 model bir arabası olduğunu ve bunu satarak parasını depremzedelere bağışlayacağını açıkladı.

Ferdi Sancar "Çocuklar kumbarasını bozdururken ben de tek sahip olduğum şeyi burada depremzede kardeşlerime bağışlıyorum. Küçük bir masrafı var ben onu yaptırıp öyle satacağım" dedi.

3566751_f46579c7ee33354b26b4d8d384cbff34_640x640

Ferdi Sancar'ın aracını telefon ile yayına bağlanan iş insanı Uğur Vergili 500 bin TL karşılığında aldı ve arabanın oyuncuda kalabileceğini açıkladı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akıl almaz açıklamalarla sinir uçlarımızla oynanıyor!Akıl almaz açıklamalarla sinir uçlarımızla oynanıyor!
Depremden saatler önce "Kalbim sıkışıyor" deyip... Arkadaşı anlattıDepremden saatler önce "Kalbim sıkışıyor" deyip... Arkadaşı anlattı
Ne kadar bağış yaptığı ortaya çıktıNe kadar bağış yaptığı ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
deprem ferdi sancar gönül ünlü oyuncu

En Çok Okunan Haberler

Bir anda gökyüzünü kapladı! Korku dolu anları kaydetti: Daha geliyor

Bir anda gökyüzünü kapladı! Korku dolu anları kaydetti: Daha geliyor

"Hayalim" demişti! Fenerbahçe kariyeri 1 ay sürdü, beğenilmedi gönderildi

"Hayalim" demişti! Fenerbahçe kariyeri 1 ay sürdü, beğenilmedi gönderildi

Ekibi bile belli! Arda Turan o takımın başına geçiyor... İşte resmi açıklama tarihi

Ekibi bile belli! Arda Turan o takımın başına geçiyor... İşte resmi açıklama tarihi

Depremzedeler için ev kampanyası!

Depremzedeler için ev kampanyası!

Enkazdan önce oğlunu kurtardı! Şimdi ders notlarını arıyor

Enkazdan önce oğlunu kurtardı! Şimdi ders notlarını arıyor

"G.Saray nerede o nerede" Taraftarı çıldırttı!

"G.Saray nerede o nerede" Taraftarı çıldırttı!

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.