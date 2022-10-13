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Gönül Dağı'nın yıldızı Berk Atan'ın vazgeçemediği sevgilisi süper minisiyle Instagram'ı salladı! Bakan bir daha baktı

13.10.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gönül Dağı dizisinin yıldızı Berk Atan, geçtiğimiz günlerde bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Selin Yağcıoğlu ile ilişkisine yeni bir şans daha vermişti. Berk Atan'ın vazgeçemediği aşkı Selin Yağcıoğlu, Instagram hesabından paylaştığı mini etekli pozuyla beğeni topladı.

Gönül Dağı'nın yıldızı Berk Atan'ın vazgeçemediği sevgilisi süper minisiyle Instagram'ı salladı! Bakan bir daha baktı

Oyuncu sevgilisi Berk Atan ile defalarca ayrılıp barışan Selin Yağcıoğlu, bu defa süper minili pozuyla dikkatleri üzerine topladı.

Yeşil tonlarında bir elbise tercih eden Yağcıoğlu, süper minisinin altına beyaz çizme giydi. Binlerce beğeni alan paylaşıma, övgü dolu yorumlar yapıldı.

Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan'ın vazgeçemediği sevgilisi süper minisiyle Instagram'ı salladı!

Son dönemlerde Berk Atan ile yaşadığı aşkla tanınırlığını arttıran Selin Yağcıoğlu, geçmişte Gökhan Balarısı ile evliydi.

Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan'ın vazgeçemediği sevgilisi süper minisiyle Instagram'ı salladı!

Selin Yağcıoğlu, boşanma sonrasında ''Eski eşim, kızımla hiç ilgilenmiyor'' diyerek gözyaşlarına boğulmuştu.

Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan'ın vazgeçemediği sevgilisi süper minisiyle Instagram'ı salladı!

Yağcıoğlu, geçtiğimiz ağustos ayında sevgilisi Berk Atan'ı kendisine destek olmadığı gerekçesiyle terk etmişti.

Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan'ın vazgeçemediği sevgilisi süper minisiyle Instagram'ı salladı!

Birbirinden vazgeçemeyen ikili, geçtiğimiz günlerde ilişkilerine bir şans daha verdi. Defalarca ayrılıp barışan ikilinin evlenip evlenmeyeceği ise merak konusu.

Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan'ın vazgeçemediği sevgilisi süper minisiyle Instagram'ı salladı!

Instagram'da 800 binden fazla takipçisi bulunan Selin Yağcıoğlu'nun YouTube'da ise 220 bin abonesi mevcut.

Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan'ın vazgeçemediği sevgilisi süper minisiyle Instagram'ı salladı!

Selin Yağcıoğlu, sık sık estetik iddialarıyla da gündeme geliyor.

Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan'ın vazgeçemediği sevgilisi süper minisiyle Instagram'ı salladı!

Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan'ın vazgeçemediği sevgilisi süper minisiyle Instagram'ı salladı!

Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan'ın vazgeçemediği sevgilisi süper minisiyle Instagram'ı salladı!


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Berk Atan Gülsim Ali gönül dağı Oyuncu gönül sevgilisi
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