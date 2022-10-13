Gönül Dağı'nın yıldızı Berk Atan'ın vazgeçemediği sevgilisi süper minisiyle Instagram'ı salladı! Bakan bir daha baktı

Oyuncu sevgilisi Berk Atan ile defalarca ayrılıp barışan Selin Yağcıoğlu, bu defa süper minili pozuyla dikkatleri üzerine topladı.

Yeşil tonlarında bir elbise tercih eden Yağcıoğlu, süper minisinin altına beyaz çizme giydi. Binlerce beğeni alan paylaşıma, övgü dolu yorumlar yapıldı.

Son dönemlerde Berk Atan ile yaşadığı aşkla tanınırlığını arttıran Selin Yağcıoğlu, geçmişte Gökhan Balarısı ile evliydi.

Selin Yağcıoğlu, boşanma sonrasında ''Eski eşim, kızımla hiç ilgilenmiyor'' diyerek gözyaşlarına boğulmuştu.

Yağcıoğlu, geçtiğimiz ağustos ayında sevgilisi Berk Atan'ı kendisine destek olmadığı gerekçesiyle terk etmişti.

Birbirinden vazgeçemeyen ikili, geçtiğimiz günlerde ilişkilerine bir şans daha verdi. Defalarca ayrılıp barışan ikilinin evlenip evlenmeyeceği ise merak konusu.

Instagram'da 800 binden fazla takipçisi bulunan Selin Yağcıoğlu'nun YouTube'da ise 220 bin abonesi mevcut.

Selin Yağcıoğlu, sık sık estetik iddialarıyla da gündeme geliyor.



