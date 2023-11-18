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Gönül Dağı'nın yıldızı Hazal Çağlar'ın süper mini elbisesiyle verdiği pozlar olay oldu! Beğeni butonu çöktü

18.11.2023 16:08 | Son Güncelleme:
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TRT1'in sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Gönül Dağı'nda hayat verdiği Asuman karakteriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Hazal Çağlar sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Her gönderisi olay olan ünlü isim bu defa süper mini elbisesiyle iddialı pozlar verdi. Çağlar'ın gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Oyuncu kadrosu ve farklı hikayesiyle büyük dikkat çeken Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Asuman karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Hazal Çağlar sosyal medya paylaşımlarıyla da gündem oluyor.

Her paylaşımı büyük beğeni toplayan Hazal Çağlar son pozlarıyla olay oldu. Siyah süper mini elbisesiyle poz veren güzel oyuncunun cesur tarzına beğeni yağdı.

Hazal Çağlar 1

İddialı pozlarını peş peşe paylaşan güzel oyuncuya; 'Çok güzelsin', 'Bu ne muhteşemlik', 'Harika görünüyorsun', Yandı buralar' gibi yorumlar yapıldı.

Hazal Çağlar 2

9 Kasım 1995 İstanbul doğumlu olan oyuncu Hazal Çağlar, İstanbul'da doğdu. Kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan Çağlar, dizideki belediye başkanının kızı rolüyle beğeni topluyor.

Hazal Çağlar 3

No 10 Studıo Temel Oyunculuk eğitimi alan Çağlar akabinde ise Metin Balekoğlu’ndan Kamera Önü Oyunculuk Eğitimi aldı.

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Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olan Hazal, ilk kez Aile Hükümeti filminde rol aldı.

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