Gönül Dağı'nın yıldızı Hazal Çağlar'ın süper mini elbisesiyle verdiği pozlar olay oldu! Beğeni butonu çöktü

Oyuncu kadrosu ve farklı hikayesiyle büyük dikkat çeken Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Asuman karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Hazal Çağlar sosyal medya paylaşımlarıyla da gündem oluyor.

Her paylaşımı büyük beğeni toplayan Hazal Çağlar son pozlarıyla olay oldu. Siyah süper mini elbisesiyle poz veren güzel oyuncunun cesur tarzına beğeni yağdı.

İddialı pozlarını peş peşe paylaşan güzel oyuncuya; 'Çok güzelsin', 'Bu ne muhteşemlik', 'Harika görünüyorsun', Yandı buralar' gibi yorumlar yapıldı.

9 Kasım 1995 İstanbul doğumlu olan oyuncu Hazal Çağlar, İstanbul'da doğdu. Kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan Çağlar, dizideki belediye başkanının kızı rolüyle beğeni topluyor.

No 10 Studıo Temel Oyunculuk eğitimi alan Çağlar akabinde ise Metin Balekoğlu’ndan Kamera Önü Oyunculuk Eğitimi aldı.

Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olan Hazal, ilk kez Aile Hükümeti filminde rol aldı.







