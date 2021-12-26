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Gönül Dağı oyuncusu Ramazan kimdir? Cihat Süvarioğlu kaç yaşında ve nereli?

26.12.2021 00:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gönül Dağı dizisinde Ramazan rolüne hayat veren Cihat Süvarioğlu'nun kim olduğu merak konusu oldu. Türk oyuncu Cihat Süvarioğlu dizi projelerinin yanı sıra tiyatro ve sinema gibi projelerde de yer aldı. Cihat Süvarioğlu, birden fazla dizi, sinema projelerine imza attı. İşte merak edilenler...

Gönül Dağı oyuncusu Ramazan kimdir? Cihat Süvarioğlu kaç yaşında ve nereli?

Eğitimini Marmara Üniversitesinde alan Cihat Süvarioğlu Yarım Kalan Aşklar, Kelebekler gibi projelerde de yer aldı. Şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde rol alan Cihat Süvarioğlu, oyunculuğu ve performansı ile konuşuluyor. İşte detaylar...

Gönül Dağı Ramazan kimdir? Cihat Süvarioğlu kaç yaşında ve nereli?

CİHAT SÜVARİOĞLU KİMDİR?

23 Eylül 1990, Konya doğumlu Cihat Süvarioğlu 31 yaşındadır. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra 2014'ten beri ekran önünde de yer alan Cihat Süvarioğlu 2019'da Masal Çiçeği ve Yüzleşme dizilerinde rol aldı.

Gönül Dağı Ramazan kimdir? Cihat Süvarioğlu kaç yaşında ve nereli?

Cihat Süvarioğlu Diğer yarım, Ölene Kadar, The Protector, Bartu Ben, Fractured, Değişen Dünyaya Karşı, Yüzleşme, Kronoloji, Yarım Kalan Aşklar, Gönül Dağı, Görümce, Kelebekler gibi dizi ve sinema projelerinde oyuncu olarak boy gösterdi.

Gönül Dağı Ramazan kimdir? Cihat Süvarioğlu kaç yaşında ve nereli?

Instagram'ı aktif olarak kullanan Cihat Süvarioğlu, 'cihatsuvari' kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gönül Dağı dizisi
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