Gönül Dağı oyuncusu Ramazan kimdir? Cihat Süvarioğlu kaç yaşında ve nereli?

Eğitimini Marmara Üniversitesinde alan Cihat Süvarioğlu Yarım Kalan Aşklar, Kelebekler gibi projelerde de yer aldı. Şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde rol alan Cihat Süvarioğlu, oyunculuğu ve performansı ile konuşuluyor. İşte detaylar...

CİHAT SÜVARİOĞLU KİMDİR?

23 Eylül 1990, Konya doğumlu Cihat Süvarioğlu 31 yaşındadır. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra 2014'ten beri ekran önünde de yer alan Cihat Süvarioğlu 2019'da Masal Çiçeği ve Yüzleşme dizilerinde rol aldı.

Cihat Süvarioğlu Diğer yarım, Ölene Kadar, The Protector, Bartu Ben, Fractured, Değişen Dünyaya Karşı, Yüzleşme, Kronoloji, Yarım Kalan Aşklar, Gönül Dağı, Görümce, Kelebekler gibi dizi ve sinema projelerinde oyuncu olarak boy gösterdi.

Instagram'ı aktif olarak kullanan Cihat Süvarioğlu, 'cihatsuvari' kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor.

