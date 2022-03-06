Gönül Dağı Sefer ölecek mi? Yapımcı açıkladı! Gönül Dağı dizisinde Ferdi Sancar diziden ayrılıyor mu? Dolmuşcu Sefer ölüyor mu?

Gönül Dağı dizisinde Sefer karakterinin diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor. TRT 1 ekranında yayımlanan sevilen dizi Gönül Dağı'nda Sefer karakterine Ferdi Sancar hayat veriyor. Gedelli kasabasında Dolmuşcu Sefer olarak bilinen kasabanın sevilen isimlerinden Sefer'in dizide zorlu bir ameliyata girdiği görüldü. Peki Gönül Dağı Sefer diziden ayrılacak mı?
Gönül Dağı dizisinde Sefer, Kayseri'de inşaatta çalışmaya başladığı dönemde rahatsızlanmış ve sonrasında kasabaya geri dönmek zorunda kalmıştı. Sefer'e Gedelli Sağlık Ocağı'nda doktor Kenan yardımcı olmaya çalışmıştı.
Doktor Kenan, Sefer'e "Maalesef bir tümör beyninin şu bölgesine yerleşmiş." demişti. Bununla birlikte Sefer'in beyninde tümör olduğu ortaya çıkmıştı.
Gönül Dağı dizisinde Sefer karakterine hayat veren Ferdi Sancar'ın ekrana gelecek olan yeni bölümde aemeliyat esnasında kalbi duracak. Sosyal medyada diziden ayrılacağı konuşulan Sefer karakterine hayat veren Ferdi Sancar hakkında yapılan yorumlara dizinin yapımcısı Ferhat Eşsiz'den de cevap geldi.
Ferhat Eşsiz Sefer karakterinin diziden ayrılmayacağını belirtti ve "Sefer bizim kırmızı çizgimiz! Garibi yalnız bırakmayız, acılarının üstesinden geleceğiz İnşaallah" şeklinde konuştu.
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