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Gönül Dağı Sefer ölecek mi? Yapımcı açıkladı! Gönül Dağı dizisinde Ferdi Sancar diziden ayrılıyor mu? Dolmuşcu Sefer ölüyor mu?

06.03.2022 01:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1 ekranında yayımlanmakta olan sevilen dizi Gönül Dağı bu akşam yeni bölüm ile yayınlanıyor. İlgiyle takip edilen dizide Dolmuşcu Sefer karakterine hayat veren Sefer karakteri, bir ameliyat geçirecek. Oldukça zorlu bir ameliyat geçirecek olan Sefer'in ameliyat sırasında kalbi duruyor. Gelişmenin ardından Sefer karakterinin diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak edildi. Peki Gönül Dağı Sefer ölecek mi? Ferdi Sancar diziden ayrılıyor mu? İşte merak edilenler...

Gönül Dağı Sefer ölecek mi? Yapımcı açıkladı! Gönül Dağı dizisinde Ferdi Sancar diziden ayrılıyor mu? Dolmuşcu Sefer ölüyor mu?

Gönül Dağı dizisinde Sefer karakterinin diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor. TRT 1 ekranında yayımlanan sevilen dizi Gönül Dağı'nda Sefer karakterine Ferdi Sancar hayat veriyor. Gedelli kasabasında Dolmuşcu Sefer olarak bilinen kasabanın sevilen isimlerinden Sefer'in dizide zorlu bir ameliyata girdiği görüldü. Peki Gönül Dağı Sefer diziden ayrılacak mı?

GÖNÜL DAĞI SEFER'İN HASTALIĞI NE?

Gönül Dağı dizisinde Sefer, Kayseri'de inşaatta çalışmaya başladığı dönemde rahatsızlanmış ve sonrasında kasabaya geri dönmek zorunda kalmıştı. Sefer'e Gedelli Sağlık Ocağı'nda doktor Kenan yardımcı olmaya çalışmıştı.

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Doktor Kenan, Sefer'e "Maalesef bir tümör beyninin şu bölgesine yerleşmiş." demişti. Bununla birlikte Sefer'in beyninde tümör olduğu ortaya çıkmıştı.

SEFER KARAKTERİ GÖNÜL DAĞI DİZİSİNDEN AYRILIYOR MU?

Gönül Dağı dizisinde Sefer karakterine hayat veren Ferdi Sancar'ın ekrana gelecek olan yeni bölümde aemeliyat esnasında kalbi duracak. Sosyal medyada diziden ayrılacağı konuşulan Sefer karakterine hayat veren Ferdi Sancar hakkında yapılan yorumlara dizinin yapımcısı Ferhat Eşsiz'den de cevap geldi.

"SEFER BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZ"

Ferhat Eşsiz Sefer karakterinin diziden ayrılmayacağını belirtti ve "Sefer bizim kırmızı çizgimiz! Garibi yalnız bırakmayız, acılarının üstesinden geleceğiz İnşaallah" şeklinde konuştu.

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TRT 1 Gönül Dağı dizisi
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