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Gönül Dağı Selma Öğretmen ölüyor mu? Gönül Dağı'nın Selma Öğretmeni Melis Sevinç diziden ayrılıyor mu? 101. bölüm heyecanı!

10.06.2023 18:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gönül Dağı bu akşam 101. bölümü ile ekranlara gelecek. Cumartesi akşamlarının reyting birincisi ve amcaoğulları Taner, Veysel ve Ramazan'ın hikayeleriyle gündemden düşmeyen sevilen dizi büyük bir kitle tarafından yakından takip ediliyor. Kadrosunda Berk Atan, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu, Erdal Cindoruk ,Ali Düşenkalkar ve Melis Sevinç gibi isimleri bulunduran dizinin bu akşamki bölümü heyecanla bekleniyor. İşte Gönül Dağı Selma Öğretmen ile ilgili detaylar...

Gönül Dağı Selma Öğretmen ölüyor mu? Gönül Dağı'nın Selma Öğretmeni Melis Sevinç diziden ayrılıyor mu? 101. bölüm heyecanı!

Gönül Dağı 101. bölümü ile gündemdeki yerini aldı. Taner, Veysel ve Ramazan'ın yaşadıklarını konu alan dizi, Kardeşlerim ile birlikte cumartesi akşamlarının en çok izlenen dizilerinden biri durumunda. Geçen hafta Gönül Dağı'nda izleyenleri derinden etkileyen bir olay yaşandı. Yayınlanan bölümde Selma Öğretmen (Melis Sevinç) bir kaza geçirdi. İşte Gönül Dağı Selma Öğretmen Melis Sevinç ile ilgili detaylı bilgiler...

GÖNÜL DAĞI SELMA ÖĞRETMEN ÖLÜYOR MU?

Gönül Dağı'nda bu akşam 101. bölüm heyecanı yaşanıyor. Büyük bir ilgiyle takip edilen dizi bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek. Sezon finali için geri sayımın başladığı dizide geçtiğimiz hafta Selma Öğretmen bir kaza geçirdi.

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Kazanın ardından kullanıcılar Gönül Dağı Selma Öğretmen'in ölüp ölmediğini merak ettiler. Şu an için Selma Öğretmen'in durumu belirsizliğini koruyor. Sevilen dizinin bu akşamki yeni bölümünde Selma Öğretmen'in ölüp ölmediği belli olacak.

GÖNÜL DAĞI'NIN SELMA ÖĞRETMENİ MELİS SEVİNÇ DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Başarılı oyuncu Melis Sevinç'in Gönül Dağı'ndan ayrılıp ayrılmadığı merak konusu oldu. Bu akşam 101. bölümüyle ekrana gelecek olan Gönül Dağı'nda dizinin sevenler tarafından Taner ile oldukça yakıştırılan Selma Öğretmen'in ölmeyeceği ve diziye devam edeceği iddia edildi.

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Şu an için konu ile ilgili yapılmış bir açıklama bulunmuyor. Sevilen dizinin yeni bölümünde yaşananlardan sonra Melis Sevinç'in Gönül Dağı'ndan ayrılıp ayrılmayacağı belli olacak.

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