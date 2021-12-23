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Gönül ilişkisi yaşadığı kadının kocasıyla kuzenini ağır yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi

23.12.2021 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gönül ilişkisi yaşadığı kadının kocasıyla kuzenini ağır yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi

Konya'da gönül ilişkisi yaşadığı evli kadının kocasıyla kuzenini tabancayla ağır yaralayan sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Aslantaş ile tutuksuz sanıklar Hasan Ö, Mehmet K, Mevlüt Ö, Recep Ö. ve taraf avukatları katıldı.

İddia makamı, duruşmada açıkladığı mütaalasında, sanık Mehmet Aslantaş ile Hasan Ö'nün eşi arasında gönül ilişkisi bulunduğunu, bu nedenle aralarında husumet oluştuğunu belirterek, "Suç tarihinde Hasan Ö, Mehmet K, Mevlüt Ö. ve Recep Ö'nün araçla Mehmet Aslantaş'ı takip ettikleri, "Yanına kalmayacak" diye tehdit ettikleri, Mehmet Aslantaş'ı, 'Gelmeyin, silahım var' demesine rağmen sıkıştırdıkları, bunun üzerine Mehmet Aslantaş'ın üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp ateş ettiği, kurşunların Hasan Ö. ve Mevlüt Ö'ye isabet etmesi neticesinde yaralandıkları anlaşılmıştır." ifadelerine yer verdi.

Mütalaada, sanık Aslantaş'ın eylemine uyan "haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan iki kez 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Ayrıca sanıklar Hasan Ö, Mehmet K, Mevlüt Ö. ve Recep Ö'nün "birden fazla kişi ile tehdit" suçundan ayrı ayrı 5'er yıla kadar cezalandırılmaları talep edildi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

- Olay

Karatay ilçesi Ovakavağı Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi Sariye Ö. (29), iddiaya göre gönül ilişkisi yaşadığı evli ve 3 çocuk babası Mehmet Aslantaş (31) ile eylül ayında Düzce'ye kaçmış, bunun üzerine koca Hasan Ö'nün (32) jandarmaya şikayette bulunup bir televizyon programına çıkıp olayı anlatmış, Sariye Ö. ise olaydan yaklaşık 40 gün sonra evine dönmüştü.

Olayın ardından Hasan Ö, kuzenleri Mevlüt Ö. (26), Recep Ö. (22) ve Mehmet K. (28) ile 26 ocak tarihinde kentteki bir fabrikada kamyonculuk yapan Mehmet Aslantaş'ın yanına gitmiş,

ikili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet A, kamyonundan aldığı tabancayla Hasan Ö. ve Mevlüt Ö'ye ateş etmişti.

Ağır yaralanan Hasan Ö. ve Mevlüt Ö. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince farklı hastanelere kaldırılmış, Mehmet Aslantaş hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla dava açılmıştı.

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