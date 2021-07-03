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Gönül Yazar'dan Kartal Tibet ile Kemal Sunal paylaşımı! Acı tesadüf

03.07.2021 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk sinemasında unutulmaz izler bırakan iki ustanın aileleri ve sevenleri bugün acı bir tesadüf eseri aynı yerde toplanacak. Ajda Pekkan bir fotoğraf paylaşarak duygularını paylaştıç

Gönül Yazar'dan Kartal Tibet ile Kemal Sunal paylaşımı! Acı tesadüf

Hayata veda eden Kartal Tibet, son yolculuğuna bugün Zincirlikuyu Mezarlığı'nda uğurlanıyor. Aynı zamanda bugün usta oyuncu Kemal Sunal'ın ailesi ve yakınları da yine aynı yerde onu, 21'inci ölüm yıl dönümünde anmak için toplanacak.

'UMARIM ORADA KAVUŞURSUNUZ'

Görenlere "kaderin böylesi" ya da "acı tesadüf" dedirten bu olay, her ikisiyle de çalışan Gönül Yazar'ın Instagram paylaşımıyla bir kez daha gözler önüne serildi.

Türk müziğinin "Taş Bebek" lakaplı sanatçısı Gönül Yazar, yıllar önce bir yanında Kemal Sunal, bir yanında Kartal Tibet ile çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

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Yazar paylaşımında "Rol arkadaşım, bir başka filmde de yönetmenim olan Kartal Tibet’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Sen ne iyi bir arkadaştın be Kartal. Herkeste benimle aynı fikirdedir, eminim. Diğer bir yandan da bugün ölüm yıl dönümü olan canım arkadaşım Kemal Sunal’ı sevgiyle anıyorum. Işıklar içinde uyuyun, umarım orada kavuşursunuz" mesajına yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Kartal Tibet Kemal Sunal
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