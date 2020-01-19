Gönül Yazar evlendi mi? İlginç paylaşım

Gelin arabasına binerken fotoğrafını “Gelin ata binmiş ya nasip demiş ama bu gelin atta değil arabada” notuyla paylaşan Gönül Yazar’a takipçileri “Evlendin mi?” diye sordu.

Gönül Yazar, evlilik iddialarını “Onur ödülü almaya gelin arabasıyla gidiyorum. Büyükçekmece Belediyesi'nin davetine icabet ettim. Ne mutlu bize. Beni almaya böyle geldiler. Ortada kısmet mi var? Evlilik mi nerde" sözleriyle yanıtladı.



83 yaşındaki Gönül Yazar, 51 yaşındaki sevgilisi Rüzgar Mağden'den geçtiğimiz günlerde ayrılmış, daha sonra ilişkisine bir şans daha tanımıştı.





