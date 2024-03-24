Gönül Yazar'ın ayağına pıhtı attı! Vasiyet açıklaması geldi: Kızım çok mirasa kondu

Gönül Yazar'ın hastaneye kaldırıldığına dair haberler sevenlerini korkuttu. Sanatçı sosyal medya hesabında "Bu olay 4-5 ay önce yaşandı. Evimdeyim, iyiyim. Pıhtı çoktan dağıldı. Çok iyiyim merak etmeyin lütfen. Arkadaşa anlattım o yeni sanmış. Kabahati yok. Doktorlar 6 ay sonra gel görelim dedi" ifadelerini kullandı.

Gönül Yazar daha sonra MagazinSortie'ye yaptığı açıklamada ise "Önceki gece birden ağrı tuttu. Yanımda çalışanım da Kayseri'ye cenazeye gitti. Yapayalnızım, sevimsiz bir ağrı tuttu. Ne yapacağımı şaşırdım. Kendi kendime 'yarına çıkarsam iyiyim' dedim... Herkeste uyuyor gece tabii. Sonrasında eski vokalistim beni hastaneye götürür diye düşündüm... Türkiye'nin Gönü'lü yapayalnız..." dedi.

"KIZIM ÇOK MİRASA KONDU"

Miras konusunda da konuşan Gönül Yazar vasiyetine de değinerek şunları söyledi:

"Kızım çok mirasa kondu babası Erol Simavi’den... Allah'a şükür benim birikimim var gazino zamanından, ona muhtaç değilim. Ortaköy'de oturduğum ev çok pahalılanmış, LÖSEV'e bağış yapacağım orasını. Tabii o ev ben yaşarken benim benden sonrası için o küçük lösemili çocuklar için bağışlayacağım. Hepimiz bu dünyaya çivi çakmaya gelmedik. Hâk vâki olunca bizlerde gideceğiz, o zaman onlara kalacak."







