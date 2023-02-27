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Gönüllü berber ve kuaförler, Afşin'de depremzedelere ücretsiz hizmet veriyor

27.02.2023 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Afşin'e gelen gönüllü berber ve kuaförler, depremzedelere hizmet sundu.

Çorum Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası'na bağlı 45 gönüllü berber ve kuaför, Afşin'de çadır kentlerde kalan depremzedelerin tıraşını ve kişisel bakımını yaptı.

Berberlerden Tuncay Boran, "Çorum, Afşin için tek yürek oldu. Çorum tüm imkanlarıyla depremzede kardeşlerimiz için Afşin'de. Berberler ve kuaförler olarak bizler de destek olmak istedik." dedi.

Çadır kentlerde kalan vatandaşların saç ve sakal tıraşlarını yaptıklarını belirten Boran, "Gönüllü olarak bize destek olan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum. Dükkanımızda müşterilerimize nasıl tıraş hizmeti veriyorsak burada da depremzede vatandaşlarımıza aynı şekilde hizmet veriyoruz. Yaraları beraber saracağız inşallah." diye konuştu.

Boran, Hatay ve Adıyaman'a giderek oradaki depremzedelere de aynı hizmeti vermek istediklerini dile getirdi.

Sungurlu ilçesinden gelen güzellik uzmanı ve kadın kuaförü Reyanet Sabuk Taşdemirli de "Buraya çok üzülerek gelmiştim, çok üzüleceğimi düşünmüştüm ama onların o umutlu bakışları, bizleri 'kahraman Çorumlular' diye karşılamaları çok mutlu etti. Çadır kentte kalan her bireye ulaşmaya çalışıyoruz. Herkesin buraya gelmesini ve depremzede arkadaşlarımıza destek olmasını isterim." ifadesini kullandı.

Depremzede Mevlüt Polat ise gönüllü berber ve kuaförlere teşekkür etti.

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