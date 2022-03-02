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Gönüllü elçilik yapan yabancı öğrenciler Anadolu'nun tarihini tanıtıyor

02.03.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Farklı kıtalardan Kayseri'ye eğitim amacıyla gelen öğrenciler, ülkelerine döndüklerinde Türkiye'nin tarihi ve turistik mekanlarını tanıtarak, turizme katkı sunuyor - Sri Lankalı öğrenci Rimshan Muhammet Refik: - "Ülkemdeki insanlar da buraya gelmek istiyor. Urfa, Mardin gibi peygamberlerin yaşadığı yerleri görmek istiyorlar"

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Eğitim için geldikleri Kayseri ile farklı şehirlerin tarihi ve turistik yerlerini gezen yabancı uyruklu öğrenciler, ülkelerinde bu değerleri tanıtarak Anadolu'nun gönüllü turizm elçisi oluyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) aracılığıyla Afrika, Asya ve Avrupa ülkelerinden üniversite eğitimi için Türkiye'ye gelen yabancı öğrenciler, Medeniyetin Burçları Derneğince düzenlenen etkinliklerle Türk kültürünü tanıyor.

Lisans, lisans üstü ve doktora eğitimi için Kayseri'de bulunan yabancı öğrencilere sosyal destek sağlayan dernek, öğrencilerin Türkiye'ye uyumunu da kolaylaştırıyor.

Çeşitli panel, sempozyum, konferans ve atölye çalışmalarıyla öğrencilerin gelişmesine katkı sağlayan dernek, Anadolu'nun binlerce yıllık tarihinin tanıtılması amacıyla gezi de düzenliyor.

Gezide, Anadolu'nun ilk yazılı belgelerinin çıkarıldığı Kültepe Höyüğü'nü keşfeden öğrenciler, Mimar Sinan'ın doğduğu ev ve türkülere de konu olan Gesi Mahallesi'ndeki "kuş köşkleri" gibi tarihi mekanları tanıyor.

Medeniyetin Burçları Derneği Başkanı Ali Dursun, AA muhabirine, derneklerinin Kayseri'de 2013'te kurulduğunu söyledi.

Dursun, Kayseri'deki 4 üniversitede okuyan 112 ülkeden 300 öğrenciyi, 16 farklı etkinlikte bir araya getirdiklerini aktardı.

Anadolu'nun tarihi ve turistik merkezlere gezi düzenlediklerini belirten Dursun, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi eserlerini öğrencilere tanıttıklarını ifade etti.

YTB'ye destekleri için teşekkür eden Dursun, "10 yıldır biz şunu gördük, farklı ülkelerdeki öğrenciler bizim gönüllü kültür elçilerimiz. Burada gördükleri her şeyi gittikleri ülkelere taşıyorlar. Bu da bizi dünya coğrafyasında güçlü bir ülke yapıyor." diye konuştu.

- "Ülkemdekilere Türkiye'ye gelmelerini söyleyeceğim"

ERÜ Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri 3. sınıf öğrencisi Kırgızistanlı Baiaman Esenakunov bir ülkeyi tanımak ve tanıtmak için tarihi yerlerinin gezilmesi gerektiğini söyledi.

Anadolu'nun dünya medeniyeti için önemli tarihi yapılara sahip olduğunu anlatan Esenakunov, "Memleketime gittiğimde ülkemdekilere Türkiye'ye gelmelerini, gezmelerini söyleyeceğim. Bunu dememek mümkün değil. Bunu gururla söyleyeceğim." dedi.

Daha önce Efes, Alanya Kalesi, Mersin'deki tarihi yerleri ve Konya'da Mevlana'nın dergahını gezdiğini anlatan Esenakunov, sadece eğitim için değil Türkiye'nin medeniyetini öğrenmenin de kendileri için önemli olduğunu dile getirdi.

Togo'dan gelen Maliki Mustafa da YTB öğrencisi olduğunu, 5 senedir Kayseri'de yaşadığını ve doktoraya devam ettiğini anlattı.

Türkiye'de farklı tarihi yerlerini gezdiğini belirten Mustafa, memleketine gittiğinde gördüğü kültürel ve tarihi yerleri anlattığını kaydetti.

Turizmi severlere Türkiye'ye gelmelerini öneren Mustafa, İstanbul, Kayseri, Konya gibi yerleri mutlaka görmeleri gerektiğini dile getirdi.

- "İslam tarihinin izlerini görmek bizleri gururlandırıyor"

Sri Lanka'dan Türkiye'ye gelen Rimshan Muhammet Refik ise şunları kaydetti:

"Türkiye'nin tarihi yerlerini zaman zaman geziyoruz. Biz bir ülkenin tarihinin ne kadar zengin olduğunu yaptığımız gezilerle görüyoruz. Memleketimizde bile bu kadar tarihi yerleri göremiyoruz. İslam tarihinin izlerini görmek bizleri gururlandırıyor. Benim ülkemdeki Müslümanlar da Osmanlı'nın var olduğu bu Anadolu topraklarını merak ediyor. Hatta Türkiye'yi Osmanlı olarak biliyorlar. Ülkeme gittiğimde bana padişahları ve buradaki tarihi mekanları soruyorlar. Ben de gezdiğim yerleri onlara anlatıyorum. Ülkemdeki insanlar da buraya gelmek istiyor. Urfa, Mardin gibi peygamberlerin yaşadığı yerleri görmek istiyorlar. Biz de Türkiye'de turizm elçisi gibi görevimizi yapmış oluyoruz."

ERÜ'de hemşirelik bölümünde son sınıf öğrencisi olduğunu anlatan Kazakistanlı Ismira Julfayeva da YTB sayesinde geldiği Türkiye'yi daha iyi tanıdığını ifade etti.

Yapılan gezilerle Türkiye'nin örf ve adetlerini tanıma fırsatı yakaladığını belirten Julfayeva, Anadolu tarihinin yanında farklı ülkeden öğrencilerle kültürel birliktelik oluşturduklarını da sözlerine ekledi.

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