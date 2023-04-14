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Gönüllü öğretmenler deprem bölgelerine gitmeye devam ediyor

14.04.2023 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersinli gönüllü öğretmenler, depremzede vatandaşların yemek ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile kurulan seyyar mutfaklarda görev yapmak üzere Hatay’ın Altınözü ilçesine uğurlandı.

Gönüllü öğretmenler deprem bölgelerine gitmeye devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından birçok ilden deprem bölgesine yardımlar giderken, Mersin’den de çok sayıda destek ekibi bölgelerde görev yaptı. Halen depremin etkilendiği şehirlerde çalışmalarını sürdüren ekiplerin yanı sıra gönüllülerde bölgelerde vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. İlk günden beri çalışmalarını sürdüren gönüllü öğretmenler de çalışmalara destek oluyor. Son olarak Mersinli 5 gönüllü öğretmen daha Hatay’ın Altınözü ilçesine uğurlandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, "Milli Eğitim Bakanlığımızın koordinasyonu çerçevesinde, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak tüm birimlerimiz ve gönüllü meslektaşlarımızla afet bölgesindeki vatandaşlarımıza destek olmaya devam ediyoruz. Tüm meslektaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

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