Gönüllüler tiyatrosu perdelerini köy çocukları için açıyor

Kimi zaman köy meydanında kimi zaman okulda ya da köy odalarında hazırladıkları sahnede oyunlarını sergileyen gönüllü tiyatrocular, çocukların gönlünde taht kuruyor.

Kısa sürede sosyal sorumluluk projesine katılmak isteyen ve tiyatroya yatkın kişilerle tanışan Dağ, eczacı teknisyeni, hemşire, fabrika işçisi ve üniversite öğrencilerinden oluşan 15 kişilik ekiple "Göbeklitepe Kültür ve Sanat Tiyatrosu"nu kurdu.

Tiyatroya merakı ve bir arkadaşının tavsiyesi üzerine kurslara katılan eczacı teknisyeni Halil Dağ, kendisini geliştirdiği bu alanda sosyal sorumluluk projesi başlatmaya karar verdi.

- "Amacımız kırsaldaki çocukların mutlu olması"

Projeye öncülük eden Halil Dağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kırsal bölgelerde yaşayan çocuklar için bir eksiklik olduğunu fark ettikten sonra bu alanda sosyal sorumluluk projesi başlatmaya karar verdiğini söyledi.

Köyleri gezerek buradaki çocuklar için hazırladıkları oyunları sahnelediklerini anlatan Dağ, "Amacımız kırsaldaki çocukların mutlu olması, onların sosyal aktivitelerle bir araya gelmesine vesile olmak. Çok şükür 2016'dan bu yana kendi imkanımızla yapmaya çalışıyoruz. Ortaya çıkan netice bizi mutlu ve motive ediyor. Bundan sonraki süreçte daha kapsamlı şeyler yapmayı, daha fazla köye gitmeyi istiyoruz." dedi.

Dağ, imkanları ölçüsünde her ay iki köye gitmeye çalıştıklarını, şu ana kadar 30'un üzerinde köyde oyunlarını sahneleme imkanı bulduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Şu an herhangi bir kurumdan destek almıyoruz. Oyunumuzu sosyal medyadan gören hocalarımız bize materyal anlamda destekte bulunuyor. Köye giderken hikaye ve boyama kitabı, boya kalemi, balon gibi çocukları eğlendirecek malzemeler alamadığımız zamanlarda, bu noktada bize destek veriyorlar. Finansmanı tamamen kendi cebimizden karşılıyoruz. Bazen programa gittiğimiz yerden ulaşım desteği sağlayan hocalarımız oluyor. Okulun öğretmeni, köyün muhtarı, oyun oynayacağımız yerdeki insanlar bize ulaşım desteği sağlıyor."