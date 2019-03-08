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Google'dan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için Doodle

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HABER  | 08.03.2019 00:41 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü arama motoru Google, milyonlarca kadın kullanıcısı için 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel bir Doodle yayınladı. Google bu yıl 8 Mart için 13 kadının sözlerinden doodle hazırladı.

Google'dan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için Doodle

Teknoloji devi Google, kadınlar için yılın en önemli günlerinden biri olarak kabul edilen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için bir Doodle’ı kullanıcılarının beğenisine sundu.

İşte Google'ın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için hazırladığı 13 kadının sözlerinden oluşan doodle'lar...

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