Google'dan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için Doodle

Teknoloji devi Google, kadınlar için yılın en önemli günlerinden biri olarak kabul edilen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için bir Doodle’ı kullanıcılarının beğenisine sundu.

İşte Google'ın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için hazırladığı 13 kadının sözlerinden oluşan doodle'lar...





