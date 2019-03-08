Google'dan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için Doodle

Teknoloji devi Google, kadınlar için yılın en önemli günlerinden biri olarak kabul edilen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için bir Doodle’ı kullanıcılarının beğenisine sundu.
İşte Google'ın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için hazırladığı 13 kadının sözlerinden oluşan doodle'lar...
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