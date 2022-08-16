İSTANBUL (AA) - Google ürün ve hizmetlerinin desteklediği ekosistemin ekonomik büyüme ve sosyal refaha etkilerini ortaya koymak ve anlamak amacıyla bağımsız denetim kuruluşu Deloitte tarafından hazırlanan "Google Ekosistemi Sosyo-Ekonomik Değer Raporu" yayınlandı.

Raporun paylaşıldığı basın toplantısı, Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu ve Deloitte Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Lideri Hakan Göl'ün katılımıyla İstanbul'daki Google Türkiye ofisinde gerçekleştirildi.

Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, Google'ın ürün ve hizmetleri ile desteklediği ekosistemin Türkiye'de oluşturduğu sosyo-ekonomik değerin artık pek çok sektöre yayıldığını ve birçok kişinin hayatına dokunduğunu söyledi.

Bunun en güzel örneklerini girişimlerde ve işletmelerini büyüten başarılı mikro ve küçük işletmelerde gördüklerini aktaran Keteloğlu, "Türkiye'nin dijitalleşmesi, dijital ekonominin büyümesi küçük esnafımızın dijitalleşmesi ile olacaktır. Bu doğrultuda raporun bizi en çok heyecanlandıran sonuçlarından biri işletmelere sunduğumuz Google Benim İşletmem Profili'nin 2021 yılında 700 binden fazla mikro ve küçük işletmenin ek gelir artışı elde etmesine katkı sağlaması oldu. Bu tabii ki işletmelere ne kadar önemli bir katma değer sağlandığını gösterirken, çift taraflı bir fayda da oluşturuyor." diye konuştu.

Keteloğlu, işletmelerin başarı grafiklerini yukarılara taşırken, kullanıcıların ve hizmetten yararlananların da doğru işletmeyle, doğru hizmetle buluşabildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bunun yanı sıra yine raporun sonuçlarına göre 2021 yılında oluşturulan ekonomik faaliyetlerin 1,9 milyon iş imkanı yarattığını gözlemliyoruz. Bu rakam da 2021 yılındaki Türkiye istihdamının yüzde 6'sına karşılık geliyor. Desteklenen istihdamın yüzde 58'ini mikro ve küçük işletmeler üstlenirken, bu oranın yüzde 30'unu kadın çalışanlar oluşturuyor. Bu da sunduğumuz ürün ve hizmetlerle oluşturduğumuz fırsat eşitliğinin önemli göstergelerinden biri. Google ekosisteminin bireylere ve işletmelere eşit fırsatlar sunarak katma değer sağlamasının yanı sıra pek çok farklı alanda istihdam imkanı oluşturması da hem ülkemiz için hem de Google olarak bizim için gurur verici bir sonuç."

- Google Arama'ya 50 milyon kullanıcı günde ortalama 5 soru soruyor

Rapor sonuçlarına göre, Google ekosistemi kullanıcıların günlük hayatını kolaylaştırırken birçok konuda tasarruf etmelerine imkan sağlıyor ve bu sayede de tüketici refahına olumlu katkıda bulunuyor. Türkiye'de 50 milyondan fazla kişinin kullandığı Google Arama'ya günde kişi başına ortalama 5 soru soruluyor. 2021 yılı içerisinde Türkiye'deki Google Arama kullanıcılarının yıllık zaman tasarrufu 2,3 milyar saate ulaştı.

Google Haritalar, hem kullanıcıların hem de işletmelerin hayatını kolaylaştırırken Deloitte raporunun sonuçlarına göre aynı zamanda sosyal refaha katkı alanında da 39 milyar TL'lik tasarruf sağladı. Google'ın ücretsiz çeviri, araştırma ve öğrenim uygulamaları da kullanıcıların bilgiye ulaşabilmesini mümkün kıldı.

Raporda, Google'ın 2021 yılında 4 temel ürün ve hizmet kategorisiyle oluşturduğu ekonomik değerin 476 milyar TL'ye ulaşarak gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 6,6'sına denk geldiği de ileri sürüldü. 2018'de hazırlanan rapora kıyasla Google'ın oluşturduğu ekonomik değerin 3,3 kat arttığı belirtilen raporda, bu katkının 2025'te 1,1 trilyon TL'yi aşması ve GSYH'nin yüzde 7,4'üne ulaşılmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Deloitte raporuna göre, Google reklam ekosisteminin oluşturduğu ekonomik katkının da gelecek 4 yıl içinde Türkiye'de 2 katından fazla artması bekleniyor.

Raporda ayrıca şu bulgular öne çıkıyor:

"Rapordaki Akademetre işletme anketine göre 3,4 milyon işletmeden yaklaşık 1,7 milyonu Google Haritalar'ı aktif olarak kullanıyor. Türkiye'de her 4 firmadan 1'i Google Haritalar ile entegre çalışabilen Google hizmetlerinden firma tanıtım ürünlerini kullanıyor. Firma tanıtım ürünleri arasında en çok tercih edilen uygulama ise yüzde 94 ile Google İşletme Profili. Türkiye'de yaklaşık 900 bin işletme Google İşletme Profili'nden faydalanıyor. "



