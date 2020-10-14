SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. TFF 1. Lig
  4. Goran Karacic, 4 maçtır gol yemiyor

Goran Karacic, 4 maçtır gol yemiyor

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 14.10.2020 11:11 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor’un başarılı kalecisi Goran Karacic, 4 maçtır gol yememesiyle ilgili, "Bu benim işim. Bununla ilgili hiçbir şey söylemeyeceğim. Sezon başı hazırlıklarında da bunun için çok çalıştım. Umarım birkaç hafta daha böyle devam ederiz" dedi.

Goran Karacic, 4 maçtır gol yemiyor

Adanaspor, milli takım arasının ardından ligin 5. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü evinde oynayacağı Altınordu maçının hazırlıklarını Osman Yereşen Tesisleri’nde sürdürüyor.

4 maçtır kalesinde gol görmeyen ve iyi performans sergileyen Adanaspor’un file bekçisi Goran Karacic, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karacic, "Bu benim işim. Bununla ilgili hiçbir şey söylemeyeceğim. Sezon başı hazırlıklarında da bunun için çok çalıştım. Umarım birkaç hafta daha böyle devam ederiz. 5 yıldır buradayım. İlk defa defanstaki arkadaşlarımla birlikte çok uyumlu iş çıkartıyoruz. Tabii ki ofansta da daha iyi işler yapmak istiyoruz. Gol yemedikçe ileride de daha form tutup atacağımızı düşünüyorum. Umarım bu şekilde devam ederiz" diye konuştu.

"HER MAÇA AYNI ŞEKİLDE HAZIRLANIYORUM"

Bütün müsabakalara çok istikrarlı hazırlandığını kaydeden Goran, "Derbi veya başka bir maç olması önemli değil, ben her maça aynı şekilde hazırlanıyorum. Tabii derbi olunca daha önemli oldu ama bu şekilde devam edeceğiz" dedi.

Eski takım arkadaşı İrfan Can Eğribayat'ın Göztepe’ye transfer olması hakkında da konuşan Goran, "Ligin 2 önemli kalecisinin aynı takımda olması şanssızlıktı. Hangimiz oynasa diğerine haksızlık oluyordu. İrfan için çok mutluyum. Umarım onun için iyi olur. Benim de önümde 34 maç var. Kapı benim için de her zaman açık. Fırsatlar gelirse değerlendirmek isterim. Ben ilk geldiğimde Süper Lig’de oynadım zaten. Tabii ki böyle bir teklif gelirse Süper Lig’de oynayabileceğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Goran Karacic, Altınordu karşılaşmasından da 3 puan almak istediklerini ve bunun için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını dile getirdi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
20 yıl sonra gözlerini açtı! O hala 98 yılını yaşıyor 20 yıl sonra gözlerini açtı! O hala 98 yılını yaşıyor
Formula 1 bileti nasıl alınır? Formula 1 biletleri ne kadar? İşte Biletix Formula 1 İstanbul bilet fiyatları detayları!Formula 1 bileti nasıl alınır? Formula 1 biletleri ne kadar? İşte Biletix Formula 1 İstanbul bilet fiyatları detayları!
Giresunspor'da hedef 4'te 4Giresunspor'da hedef 4'te 4
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
AYM Üyesi Yıldırım’ın 'Işıklar yanıyor' paylaşımına tepki
AYM Üyesi Yıldırım’ın 'Işıklar yanıyor' paylaşımına tepki
Yemeği bile tatmadı! "Burada ömrün uzun değil"
Yemeği bile tatmadı! "Burada ömrün uzun değil"
Beklenen oldu! Sözleşmesi feshediliyor...
Beklenen oldu! Sözleşmesi feshediliyor...
Mesut Özil transfer kararını verdi! Fenerbahçe...
Mesut Özil transfer kararını verdi! Fenerbahçe...
Golde hata yaptı, takım arkadaşları öldürdü!
Golde hata yaptı, takım arkadaşları öldürdü!
G.Saray transfer bombasını patlattı
G.Saray transfer bombasını patlattı
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Özer Hurmacı yetiştirilmeye çalışılıyor
Özer Hurmacı yetiştirilmeye çalışılıyor
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Altınordu’nun keyfi yerinde
Altınordu’nun keyfi yerinde
Boluspor’da 2 yeni transfer
Boluspor’da 2 yeni transfer
Antonio Mrsic'in testi pozitif çıktı
Antonio Mrsic'in testi pozitif çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Goran Karacic, 4 maçtır gol yemiyor
Goran Karacic, 4 maçtır gol yemiyor
Bursaspor - Bandırmaspor maçı taraftara ve basına kapatıldı
Bursaspor - Bandırmaspor maçı taraftara ve basına kapatıldı
Özer Hurmacı Balıkesirspor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor
Özer Hurmacı yetiştirilmeye çalışılıyor
Mehmet Tuğrul Başkan Ankaraspor ile anlaştı
Mehmet Tuğrul Başkan Ankaraspor'da
Altınordu Yiğit Emre Çeltik ile sözleşme uzatıyor
Türk futboluna yeni Hazard geliyor
Bilal Budak, Ankara Keçiörengücü'ne transfer oldu (Bilal Budak kimdir?)
F.Bahçe'nin gözdesi transfer oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.