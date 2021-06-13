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Goran Pandev futbol tarihine geçti

13.06.2021 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Goran Pandev, 37 yaşında ülkesi Kuzey Makedonya ile Avrupa Şampiyonası heyecanı yaşadı. İlk olarak 2001'de milli olan Pandev, 20 yıl sonra ilk kez Avrupa Şampiyonası maçına çıktı ve takımı adına ilk golü atan isim oldu

Goran Pandev futbol tarihine geçti

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Goran Pandev, Kuzey Makedonya adına tarihi golü atan isim oldu. 27 Haziran 1983 doğumlu Pandev, 37 yaşının son zamanlarında Kuzey Makedonya adına Avrupa Şampiyonası'nda gol atan ilk oyuncu oldu ve tarihe geçti.

İlk olarak 2001'de milli olan Pandev 20 yıl sonra takımını finallere taşımıştı. 120 kez A Milli olan Pandev aynı zamanda 39 golle en golcü oyuncu konumunda bulunuyor.

Kuzey Makedonya formasıyla Avusturya filelerini havalandıran Goran Pandev (37 yaş 321 gün), Ivica Vastic'in (38 yaş 257 gün) ardından Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan en yaşlı ikinci oyuncu oldu.


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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Milli Futbol Takımı
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