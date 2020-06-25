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Gördes cevizi 6,5 milyon liralık tesis yatırımıyla dünyaya açılacak

MANİSA HABERLERİ  | 25.06.2020 11:21 | Son Güncelleme

Ceviz üretiminin giderek arttığı Manisa'nın Gördes ilçesinde 6,5 milyon lira yatırımla ceviz işleme tesisi kuruldu - Tesisin eylül ayında devreye girmesiyle yörede üretilen cevizler, ilçede işlenerek yurt içine ve dışına satılacak - Tesisi kuran firmanın genel müdürü Tamer Yaşar: - "Yıllık ceviz üretim kapasitemiz 8-10 bin ton olacaktır. Bu da yıllık 200 milyon liranın üzerinde bir rakamın Gördes ilçe ekonomisine katkı sağlaması demektir"

MANİSA (AA) - AHMET BAYRAM - Türkiye'nin önemli ceviz üretim merkezlerinden Manisa'nın Gördes ilçesinde 6,5 milyon lira yatırımla ceviz işleme tesisi kuruldu.

Son yıllarda ilçede ceviz üretimi hızla yaygınlaştı ve yetiştirilme alanı 15 yılda 3 bin dekardan 20 bin dekara çıktı.

Yılda yaklaşık 8 bin ton cevizin üretildiği Gördes'te bir tarım firması, bölgedeki cevizin katma değerini artırmak için devlet desteğiyle 6,5 milyon liralık tesis yatırımı yaptı.

Tesisin eylül ayında devreye girmesiyle yörede üretilen cevizler, ilçede işlenip hem yurt içine hem dışına satılacak.

- "İlçe ekonomisine yıllık 200 milyon lira katkı"

Konsept Tarım Genel Müdürü Tamer Yaşar, ilçenin Türkiye'nin önemli ceviz üretim merkezlerinden biri haline geldiğini belirterek, "Yapılan yatırımlar neticesinde bahçelerdeki ağaçlar da tam verime geldiğinde yıllık ceviz üretim kapasitemiz 8-10 bin ton olacaktır. Bu da yıllık 200 milyon liranın üzerinde bir rakamın Gördes ilçe ekonomisine katkı sağlaması demektir." ifadelerini kullandı.

Bu yatırımla Gördes'te yetişen cevizin ilçede işleneceğini, ceviz ithalatının azalacağını dile getiren Yaşar, "Projemizin toplam maliyeti 6,5 milyon lira. Yakın bir zamanda tesisi faaliyete geçireceğiz. Tesisimizin günlük işleme kapasitesi 140 ton yeşil kabuk soyma, 80 ton kurutma. Cevizin yeşil kabuktan ayrılması, kurutulması, kırılması ve iç cevizin paketlenmesi aşamalarının tamamı tesisimizde yapılıyor olacak." diye konuştu.

- "Gördes'in iklimi ceviz için çok uygun"

Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol ve AK Parti İlçe Başkanı Rıza Dilcan, ceviz bahçelerinde ve inşası devam eden işletmelerde incelemelerde bulundu.

Akyol, ilçenin iklimi ve toprak yapısıyla ceviz üretimine uygun olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"İlçemizde önemli yatırımlar var. Birçok vatandaşımız istihdam ediliyor. Sadece bu tesis değil, ceviz bahçeleri ve badem yatırımları var. Gördesli çiftçilerimize, gençlerimize, boş olan uygun arazilerini ceviz, badem, zeytin gibi ağaçlarla değerlendirmelerini tavsiye ediyorum."

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